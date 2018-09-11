Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Dizi son bölümünde izleyicilerde büyük merak uyandırmıştı. Eşkıya'nın yeni sezona nasıl gireceği merak konusu oldu. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ BU AKŞAM VAR MI?

Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Tarık Ünlüoğlu, Olgun Şimşek, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Kenan Çoban gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ne zaman başlayacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni sezon fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A İKİ YENİ TRANSFER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda oyuncu kadrosuna iki yeni oyuncu katacak. Kadroya iki yeni tecrübeli isim dahil oldu. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosunda yer alacaklar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 107. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM FRAGMANI

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