Esma Esad'a kanser tedavisine başlandı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a göğüs kanseri teşhisi koyulduğu ve tedavi altında olduğu duyuruldu. Başkanlığa ait resmi Twitter hesabından duyurulan habere ek olarak, Esad çiftinin tedavi sırasında çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı.
09.08.2018 - 08:13 | Güncelleme:
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a göğüs kanseri teşhisi koyulduğu ve tedavi altında olduğu duyuruldu.
Başkanlığa ait resmi Twitter hesabından duyurulan habere ek olarak, Esad çiftinin tedavi sırasında çekilen bir fotoğrafı da paylaşıldı.
Yapılan duyuruda, Esad'ın erken evrede keşfedilen kötü huylu bir tümör için tedavi altında olduğu bilgisi aktarıldı.
İngiltere'de doğan ve büyüyen Suriye Devlet Başkanı'nın eşi uluslararası alanda da tartışmalı bir figür.
Esma Esad, Suriye'deki isyanların şiddetle bastırılması sonrası Avrupa Birliği tarafından hakkında yaptırım kararı alınan 12 kişiden biriydi.
43 yaşındaki Esad'a kanser tanısı koyulduğu haberi, Devlet Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından şu mesajla duyuruldu:
"Esma Esad hanımefendiye erken teşhis edilen kötü huylu bir göğüs tümörüne karşı ilk aşama tedavi uygulanmaya başlandı. Başkanlık ve ekibi Esma hanımefendiye hızlı bir iyileşme süreci diliyor."
Esma Esad isyanların şiddetle bastırılması sürecinde eşinin yanında olduğunu açıklamıştı
İngiltere ve Suriye pasaportu olan Esad, üniversiteyi Londra'da bitirdikten sonra yine bu şehirde yatırım bankacılığına başlamıştı.
2000 yılında Suriye'ye taşınarak Hafız Esad'ın ölümü ile devlet başkanlığı koltuğunu alan eski göz doktoru Beşar Esad ile evlendi.
Vogue dergisi, 2011 yılında, Esma Esad ile ilgili yayımladığı bir profil yazısında, çiftin yenilikçi kimliğine ve Hafız Esad'ın aksine ülkeyi daha demokratik bir şekilde yönetecekleri beklentisine yer vermiş daha sonra bu yazı silinmişti.
Bu yazıdan bir ay sonra Dera'da başlayan protesto olaylarının şiddetle bastırılmasının fitilini ateşlediği iç savaş sırasında yaklaşık 500 bin insan hayatını kaybetti. Milyonlarca insan evlerini eterk etmek zorunda kaldı.
2012 Şubat ayındaki bir açıklamasında Esma Esad, kararlı bir şekilde eşinin yanında olduğunu vurgulamıştı.
2016 yılına kadar yabancı medya organlarına konuşmayan Esad, bir Rus televizyonuna yurt dışından gelen sığınma hakkı tekliflerini reddetiğini söylemişti.
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