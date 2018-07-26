Doğal saç rengi ne kadar yakışırsa yakışsın, arada sırada değişikliğe gitmek istemeyen kadın yoktur. Öte yandan her saç renginin her tene yakışacağını söylemek pek de doğru olmaz. Örneğin esmer bir tene platin sarısı ya da turuncu saç pek gitmeyebilir. Eğer saçınızı boyatmak istiyorsanız önerilerimize kulak vermenizde fayda var. İşte esmer tenlilere yakışan saç renkleri...

KAHVERENGİ TONLARI

Esmerler değişikliğe gitmek istedikleri her zaman kahverengini tercih edebilir. Kahve tonları esmer tenle kontras oluşturmaz ve hoş bir hava katar.

BAL KÖPÜĞÜ

Yüz hatlarını daha da yumuşatacak bal köpüğü tonları, koyu renklerden hoşlanmayan esmer tenliler için oldukça ideal. Eğer bir anda tüm saçınızı bal köpüğü yapmak istemezseniz araya ışıltılar attırabilirsiniz.

SİYAH

Esmer tenlilere yakışan saç renkleri arasında siyah tonları başı çekiyor. Siyah saç üstelik koyu olduğundan tenin daha açık durmasını sağlıyor. Yalnız bu saç rengini tercih edeceklerin makyaj konusunda dikkatli olmalarında fayda var. Çünkü koyu saç rengi, yüz hatlarını daha keskin göstereceğinden üzerine yapılan ağır makyaj sizi olduğunuzdan büyük gösterebilir.

KARAMEL

Saçlarını hem parlak hem de canlı gösteren karamel tonları, 2018 yılında en çok tercih edilen saç renklerinin başında geliyor. Üstelik yaz aylarında saçlarınızın uçlarını açtırarak ombre de yaptırabilirsiniz. Hemen hemen her cilt rengine yakışan bu uygulama, saçlarınızı ışıltılı gösterecektir.

BEYAZ TENLİLERE YAKIŞAN SAÇ RENKLERİ