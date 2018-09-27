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ESPN'den EURO 24 yorumu: "Almanya artık çok da güvenilir değil"

Amerika'nın dünyaca ünlü haber sitesi ESPN'den ses getirecek bir EURO 2024 değerlendirmesi geldi. Değerlendirmede, Türkiye'nin kararlı duruşu ve son yaşanan olaylar sebebiyle Almanya'nın turnuva düzenleme konusunda artık eskisi kadar güvenilir olmadığını, hatta Türkiye'nin rakibini son dönemdeki ısrarlı politikalarıyla geçtiğini yazdı

27 Eylül 2018 Perşembe, 12:34 | Güncelleme:

ESPN'de Alman gazeteci Raphael Honigstein'ın imzasıyla çok ses getirecek bir EURO 2024 değerlendirmesi geldi. Değerlendirmede Türkiye ve Almanya'nın birçok artı ve eksisi olduğu ancak kısa geçmişte yaşanan olayların Türkiye'yi ön plana çıkardığı değerlendirmesi yapıldı. 

Honigstein, EURO 2024 için ALmanya ve Türkiye'nin son iki aday olduğunun kesinleştiği zamanlarda Avrupa'nın en büyük ekonomisi olması ve daha önce turnuva tecrübesi olamsı sebebiyle Almanya'nın ön planda olduğunu ancak zaman geçtikçe Türkiye'nin önce farkı kapadığı daha sonra Almanya'yla eşit seviyeye geldiği hatta bazı üyelere göre geçtiğini belirtti.

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın "Sonuçlar ucu ucuna olacak. Artık UEFA'nın büyümesi adına değişik ülkelerin de turnuva düzenleyebileceğini göstermek istiyoruz" sözlerine de yer verilen değerlendirme yazısında, ilginç karşılaştırmalar yapıldı.

ALEKSANDER CEFERIN, POLİTİKAYA KARŞI

UEFA'nın Solvenyalı başkanı Aleksander Ceferin'in sporda politik konuların konuşulmasına karşı olduğu ve bu yüzden iki ülke için yapılacak değerlendirmelerde bu konunun dışarıda tutulmasını istediği yazıldı.

ALMANYA'DA ALARM!

Ceferin'in Alman televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklama ise Almanları adeta şoke etti ve turnuva adına büyük şüpheler uyandırmasına sebep oldu.

Ceferin yaptığı açıklamada, "UEFA artık para kazanmalı. Sürekli para dağıtan bir organizasyon olamaz. Artık gelirlerimizi artırmalıyız" demişti. Bu sözler UEFA'nın genişleme isteğine ve dolayısıyla Asya pazarına açılma arzusu olarak gösterildi.

Bu yüzden Servet Yardımcı'nın "UEFA'ya üye olan ve iki kıtayı bağlayan tek ülkeyiz" sözünün ise ne kadar değerli olduğunu ESPN de değerlendirmesinde ön plana çıkardı.

"MESUT ÖZİL ALMANYA'YA EKSİ, PUAN GETİRDİ"

Değerlendirmede Mesut Özil'in ALmanya Milli Takımı'nı bırakmasının beklenmedik bir durum olduğu ve bunun sebeplerinin ciddi şekilde Almanya'ya eksi puan getireceği belirtildi.

GRINDEL'DEN INFANTINO'YA MEKTUP BARDAĞI TAŞIRDI MI?

ESPN'deki yazıda ayrıca Almanya Futbol Federasyonu başkanı Reinhard Grindel'in Recep Tayyip Erdoğan'la buluşması sebebiyle FIFA başkanı Infantino'ya bir mektup yazdığı ve bu mektubun Infantino tarafından şaşkınlıkla karşılanarak, karşı bir mektupla yanıtlandığı belirtildi. Yorumda, bu mektup olayının da Infantino'yu Türkiye seçimine ittiği belirtildi.

ALMANYA, GERİYE DÜŞÜYOR

Reinhard Grindel'in koltuğunun artık sağlam olmaması, Türkiye'nin sürekli olarak çalışarak EURO 2024 için ısrarcı olması ve Mesut Özil olayının Almanya'yı Türkiye karşısında bir anda geriye düşürdüğü de yine ESPN'in değerlendirmesindeki en önemli noktalardan biri oldu.

 

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