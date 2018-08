Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan CS: GO severler için 29 Eylül büyük gün. Aralarında Türkiye’yi uluslararası turnuvalarda temsil eden Türk takımı Space Soldiers’ın da bulunacağı BLAST Pro Series İstanbul'da, CS: GO'da dünya sıralamasının bir numarası Astralis, 2018 Major’un şampiyonu Cloud9, Polonyalı yıldızlar Virtus.pro, İsveç’in profesyonel CS: GO takımı Ninjas in Pyjamas (NIP) ve Türk asıllı oyuncu “Tarik” Tarık Çelik’in de aralarında bulunduğu Made in Brazil (MIBR) takımları karşı karşıya gelecek.

250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik BLAST Pro Series kupası için mücadele edecek takımların yer alacağı BLAST Pro Series İstanbul, Türkiye’nin en büyük uluslararası espor organizasyonu olarak tarihe geçecek.

Turnuvayı yaklaşık 2 milyon 500 kişi izleyecek

Organizasyonun 10 bin biletli seyirci ve Twitch TV platformu ile dünyada yaklaşık 2 milyon 500 bin kişi tarafından takip edilmesi öngörülüyor. Turnuva 28 Eylül’de gerçekleşecek grup maçlarının tamamlanmasıyla büyük final 29 Eylül'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

