Akşam saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde bulunan bir restoranda baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen çift, daha sonra kısa bir yürüyüş yaptı.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren Esra Bilgiç, “yaz aylarında bir aksilik olmazsa sinema projesinde yer alacağım. Karakter hakkında şimdilik bir şey söylemeyim çekimler başlamadan konuşmak olmaz. Daha sonrası içinde henüz başka bir planımız yok” dedi.