Esra Dermancıoğlu, yeni oyun hazırladı

Yapımını Satsuma’nın üstlendiği ‘İyi Değilim, Ama Anlatacak Kadar da Kötü Değilim’, dram ve kara komedi türlerini harmanlıyor. Oyun; arzu, utanç, dijital çağın tüketim ilişkileri ve ebeveyn mirasının gölgesinde şekillenen bir aşk hikayesini sahneye taşıyor. Projeksiyon, ses tasarımı ve sahne metaforlarıyla zenginleşen oyun, seyirciyi bir kadının kendi bedenine ve geçmişine açtığı savaşın tam ortasına davet ediyor.

Oyunun merkezinde Dermancıoğlu’nun kaleme aldığı manifesto yer alıyor: Beden ilk pazardır. İlk meta, ilk vitrin… Ama bir gün dokunmamak devrim olacak. Bir gün beden geri alınacak. Ve o gün geldiğinde, hiç kimse, hiç kimsenin vitrini olmayacak.