Esra’nın mucizesi...

‘Hayat Yeniden Sıra Dışı Vakalar’ programı; basit bir karın ağrısı gibi görünen sancıların aslında pankreas tümörü olduğu teşhis edilen 14 yaşındaki Esra ve ailesinin yaşadığı zorlu süreci ekrana taşıdı.

“SEBEBİ BİLİNMEYEN AĞRI’’

Hemen hemen her fiziksel aktivite sonrasında vücudunun sol tarafında ağrı hisseden 14 yaşındaki Esra Türkoğlu’nun ailesi ve öğretmenleri ilk başlarda bu ağrıların çok ciddi bir sebebinin olabileceğine ihtimal vermediler; ancak durum sandıkları gibi değildi...

“YAZ TATİLİ”

Yaz tatilinde arkadaşlarıyla denizde oyun oynarken Esra’nın ağrıları şiddetlendi ve dayanılmaz hale geldi. Ailesi evde bildikleri yöntemlerle ağrıyı geçiremeyince soluğu hastanede aldılar. Doktor doktor gezmelerine rağmen Esra’ya net bir tanı konamamıştı. Ailesi Esra’yı apar topar daha büyük bir hastaneye götürdü.

“PANKREASINDA TÜMÖR BULUNUYOR’’

Tetkiklerini inceleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan ve ekibi Esra’nın pankreasında bir tümör bulduklarını; tümörün pankreasın kuyruk sokumunu ve dalağını kaplayan büyük bir kitle olduğunu söyledi. 14 yaşındaki bir çocukta böyle bir tümöre çok ender rastlanıldığını belirten Ceyhan, bu tümörün iyi mi yoksa kötü huylu olup olmadığını anlamak için endoskopik ultrasonla biyopsi yapılması gerektiğini söyledi.

“ENDOSKOPİK ULTRASON VE BİYOPSİ”

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Bahattin Çiçek, endoskopik ultrasonla tümörü ve yapısını incelerken Esra’nın tümöründen alınan parçaya eş zamanlı olarak Sitopatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Aydın tarafından da patolojik değerlendirilme yapıldı. 14 yaşındaki Esra Türkoğlu’na ‘‘Solid Psodopapiller Tümör’’ teşhisi konuldu.

“TEK ÇARE AMELİYAT”

Esra’nın yaşında çok ender görülen bu tümöre ilişkin veriler yüksek ihtimalle iyi huylu olduğunu gösterse de net sonuç ameliyat sırasında alınan dokunun patolojik incelemesinden sonra belli olacağı belirtildi. Bir nebze rahat bir nefes alan Türkoğlu ailesi kızlarının ameliyat olacağı gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Esra’nın ameliyatı robotik cerrahi yöntemle Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Güralp Onur Ceyhan tarafından gerçekleştirildi.

“PATOLOJİ TEMİZ”

Bu tip büyük bir kitlenin vücuttan çıkarılması sırasında robotik cerrahı yöntemi sayesinde ameliyat sonrasında çok daha hızlı toparlanan Esra’nın patolojisi temiz geldi.

“KONTROLLER DEVAM EDECEK”

Başarıyla tamamlanan ameliyattan sonra Esra’nın bu durumu tekrar yaşamasının önüne geçmek ve olası komplikasyonları kontrol altında tutmak için belirli aralıklarla hastaneye gelmesi gerektiği belirtildi.

“ESKİ GÜNLERDEN BİLE DAHA İYİ”

Ameliyattan sonra hızla toparlanan Esra eskisinden bile daha iyi olduğunu ve o dayanılmaz ağrıları geride bıraktığı için çok mutlu olduğunu söyledi.