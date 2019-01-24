Harun Kolçak’ın babası olan oyuncu Eşref Kolçak’ın hastaneye kaldırıldı. Kötü haberi Felaket Tellalı’ olarak anılan Onur Akay, duyurdu.

"EŞREF KOLÇAK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Kolçak’ın hastanede çekilmiş fotoğrafını yayınlayan ses sanatçısı Onur Akay, “Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, Bursa'da hastaneye kaldırıldı. Devlet hastanesinde tedavi gören Kolçak, yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle zor günler geçiriyor. Akciğerleri su toplayan sanatçının, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı ve sonuçları bekleniyor" ifadelerini kullandı. Eşref Kolçak'a moral olması için dostları doğum gününü bir hafta önceden kutladı.

"YAPIMCILAR BANA İŞ VERMİYOR"

Eşref Kolçak, geçtiğimiz aylarda yaptığı konuşmada, yapımcılara sitem ederek kendisine uzun zamandır iş verilmediğini söylemişti. Kolçak, "Bana ne yazık ki o büyük yapımcılar bugüne kadar bir hayli zamandır iş vermiyorlar. Bir sanatçının çalışmaması onu yıpratır, çalıştığı zaman ki zevki çalışmadığı zaman duyamaz. Biz yaratanımızın verdiği yetenekle bugüne kadar geldik" demişti.