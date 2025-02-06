Yeni dizi Eşref Rüya konusu nedir, oyuncuları kimler? Eşref Rüya ilk bölüm ne zaman?
Kanal D'nin yeni yapımı Eşref Rüya dizisi için hazırlıklar tamamlandı. Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu senaryo Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından yazılıyor. Dizinin başrollerini ise Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir paylaşacak. İşte, Eşref Rüya dizisi konusu ve oyuncuları...
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özddemir'in paylaşacağı Eşref Rüya dizisinin hazırlıkları tamamlandı. Birçok ünlü oyuncuyu bir araya getirecek projede Ulusoy Eşref karakterini, Özdemir ise Nisan karakterini hayat verecek. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
EŞREF RÜYA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırırken, Demet Özdemir ise Rüya’dan sonra Eşref’in kalbini ilk defa attıran genç müzisyen Nisan rolü ile izleyiciyle buluşacak. Eşref ve Nisan’ın hikayesi izleyicilerin kalplerine dokunacak, yıllar sonra özlenen bir aşk hikayesini ekrana getirecek.
Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.
Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.
EŞREF RÜYA DİZİSİ OYUNCULARI
Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Aşkın Şenol, Kaan Turgut, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.