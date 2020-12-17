Estağfurullah Tanımı:

Estağfurullah kelimesi Arapça kökenli olup, Allah’tan bağışlanmayı rica etmeyi ve affını kibarca istemeyi ifade eder. Bu şekilde yapılan tesbih ve zikirle Allah'tan bağışlama isteriz ve dileriz. Allah’ın affına sığınarak estağfurullah deriz. Genel olarak estağfurullah kelimesini tövbe ederek kullandığınızda böyle olur. Ancak karşılıklı yapılan sohbetlerde bile estağfurullah kelimesini kullanırız.

Estağfurullah Nedir TDK:

Alçak gönüllülük, kibarlık ve incelik göstermek üzere teşekkür edilen birinin söylediği bir söz olarak tanımlanır.

Estağfurullah Örnek Anlatımı:

Estağfurullah, Allah’tan affedilmeyi isteme eylemidir. Bu, “Allah’tan affedilmeyi istiyorum” anlamına gelen estağfurullah kelimelerini tekrarlayarak yapılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)masum yaşamış en erdemli insandı, ancak günde yetmiş kereden fazla Allah’tan (cc) affedilmeyi istedi. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah...

Bazen farkında bile olmadığımız ve bazen de yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışırken hata yaparız, bazı zararlara neden oluruz. Örneğin: bir hastalığın tedavisi için bir doktor, cerrahi tedavi veya yan etkileri olabilecek bir ilaç vermek gibi tedaviyle birlikte bazı sıkıntılara neden olabilir. Tüm bu durumlarda ve daha fazlasında, bağışlanmak için Allah’tan şifa istemek, affedilmeyi dilemek iyidir.

Estağfurullah Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:

Ben her gün Allah’a yönelerek tövbe estağfurullah zikri yapıyorum. Bu genel olarak dini ve İslami bir cümle, sıklıkla söylediğimiz ve hepimizin kullandığı bir cümledir.

Bir de estağfurullah kelimesi şöyle bir sohbet ile de sıklıkla kullanılır;

- Evinize haber vermeden geldik, kusura bakmayın.

- Olur, mu hiç öyle şey, estağfurullah. Buyurun hoş geldiniz.