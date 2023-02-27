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Haberler Sağlık Estetik Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Estetik Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Estetik sonrası dikkat edilmesi gerekenler: Estetik sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer?

Son zamanlarda neredeyse çoğu kadında ve erkekte estetik görüyoruz. Bunun sebebi ne? Estetik sonrası nelere dikkat edilmesi gerekiyor ve herhangi bir zararı var mı? Popüler bir durum haline gelen estetiğin çok fazla çeşidi bulunuyor ve buna bağlı olarak farklı komplikasyonlarla karşılaşılabiliyor.

Estetik Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler: Estetik Sonrası İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
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Bizler ise size genel olarak estetik sonrası dikkat edilmesi gerekenler neler bunları anlatacağız. Ayrıca yazı içerisinde estetik sonrası iyileşme süreci ne kadar sürer bunu da öğreneceksiniz.

Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçebiliriz.

Estetik Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

Aslında her estetiğin ardından dikkat edilmesi gereken noktalar farklılık gösterebiliyor. Ama belli başlı durumlar hepsinde ortaktır.

İşte sizlere estetik sonrası beslenme ipuçları:

  • Yoğurt
  • Et
  • Balık
  • Yumurta gibi protein ağırlıklı gıdalar tüketin
  • Bol su içmelisiniz
  • Badem, tofu ya da soya gibi kuru yemiş tercih edebilirsiniz.
  • Vitamin ağırlıkları olan meyve ve sebzeler yiyebilirsiniz.
  • Sıcak sıvılar yerine ılık olanları tercih etmelisiniz.

Bunlara karşılık ise estetik sonrası neler yapılmaz?

  • Sıcak ve soğuk gıdalardan uzak durun
  • Sigara ve alkol tüketmeyin
  • Yüksek tuzlu şeyler yemeyin.
  • Estetik uygulanan bölüme dokunmayın, kaşımayın
  • Bu bölgelere darbe gelmesini engelleyin
  • Doktorlarınızın verdiği ilaçlar dışında ilaç kullanmayın
  • Kendi kafanıza göre bandaj çıkarmayın.

Eğer bunlara dikkat ederseniz başarılı sonuçlar elde edeceksiniz.

Estetik Sonrası Ağrı Kaç Gün Sürer?

Aslında estetik sonrası iyileşme süresi de size ve ameliyatlı bölgenin durumuna göre değişiklik gösterecektir. Aynı şekilde estetik sonrası ağrının süresi de buna bağlı olarak farklılaşacak. Genel olarak ilk bir hafta boyunca ameliyatlı, estetikli bölge ağrır ve geçmez. Özellikle burun ve yüz ameliyatlarında bunları çok yaşarsınız. Size verilen ilaçları kullanmanız gerekecek. Eğer düzenli kullanırsanız ağrılarınız da azalacak.

Bunlara ek olarak estetik sonrası iyileşme süreci aslında biraz da sizin çabanıza bağlı. Eğer hemen iyileşmek ve günlük hayatınıza dönmek istiyorsanız bütün kurallara uymalısınız ve bir süre sabretmelisiniz. Çünkü iyileşme süreciniz ortalama bir ya da iki ay sürebilir.

Estetik Sonrası Enfeksiyon Görülür Mü?

Estetiği hangi bölgeye yaptırdınız ve işlem zorlu muydu? Bu soruların cevaplarına göre enfeksiyon riskinin oranı da değişecek.

Estetik ameliyatları önemli cerrahi operasyonlar arasında yer alıyor. Bu sebeple yapılan bütün işlemlerde enfeksiyon riski vardır. Fark edildiği anda hemen müdahale gerektiriyor. Peki belirtileri neler?

  • Ameliyatlı bölgede kanama varsa,
  • Şiddetli ağrı yaşıyorsanız,
  • Sızıntı ya da akıntı varsa
  • Fazla morluk ya da renk değişimi söz konusuysa enfeksiyon kapmış olabilir. Bu durumların sebebinden ziyade önce çözüm bulunması gerekir.

Son olarak sizlere şu konudan da bahsedelim: Estetik sonrası banyo yaparsanız, bu süre de oldukça kısa bir zaman dilimindeyse siz de enfeksiyon kaptırabilirsiniz. Bazı yaralar, ameliyat bölgeleri hemen su görmemeli. Ayrıca sıcak ve soğuk su da bir süre zararlı olacaktır. Eğer bunu yaptıysanız ve sonrasında da dikkatli temizlemediyseniz ameliyatlı bölge hasar görmüş olabilir.

Ama yine de endişe etmenize gerek yok. çünkü doktorunuzla konuştuğunuzda hemen bununla ilgili çözüm yolları aramaya başlayacaksınız ve böylece enfeksiyonu durdurabileceksiniz.

Tek yapmanız gereken belirtilere ve almanız gereken önlemlere dikkat etmek. Eğer bu ağrıları tekrar çekmek istemiyorsanız, bıçak altına yatmaktan uzak durmak istiyorsanız dediklerimizi dikkate almalısınız. Ancak bu şekilde estetik ameliyatları başarıyla sonuçlanır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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