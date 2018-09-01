Estudiantes - Independiente maçı rakamları

Arjantin Premier Lig maçında Estudiantes ile Independiente, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:15. Maç öncesi Estudiantes 3 puanla 15. sırada, Independiente 1 puanla 23. sırada bulunuyor. Estudiantes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Independiente, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 720. İddaa'da Estudiantes kazanır 2.30, berabere biter 2.60, Independiente kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Estudiantes son haftadaki Independiente müsabasında 2-0 kazandı.

Independiente ise Estudiantes karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Estudiantes, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Independiente ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Independiente, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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