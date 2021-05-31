Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaETEK GİYDİRİP GEZDİRDİ! Son dakika: Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü!
ABONE OL

Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü!

İstanbul Pendik'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

ETEK GİYDİRİP GEZDİRDİ! Son dakika: Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü!
Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul Pendik'teki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı.

ÖNCE SOPAYLA DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü.

DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Ardından Ercan O., Metin T.’ye kadın iç çamaşırı ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.

Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu
GÜNDEMYaşlı kadın para ve altınlarına kavuştu
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş ekranı TIKLA! AÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
GÜNDEMAÖF bahar dönemi final sınav tarihleri
İzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı - Haberler
GÜNDEMİzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı
130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
GÜNDEM130 yıllık tarihi köşkü talan ettiler
SON DAKİKA! Meteoroloji şimdiden uyardı! Yarın bu saatlere çok dikkkat edin! - HABERLER
GÜNDEMMeteoroloji şimdiden uyardı! 7 saat dikkat
SON DAKİKA: Yanan kamyoneti itfaiyeye sürdü! - Haberler
GÜNDEMYanan kamyoneti itfaiyeye sürdü!
2021 KPSS ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı! İşte ÖSYM KPSS başvuru ekranı
GÜNDEM2021 KPSS ücreti ne kadar?
Son dakika! CHP Doğu Masası sahaya iniyor
GÜNDEMCHP Doğu Masası sahaya iniyor
SON DAKİKA: Bozayı çobana saldırdı - Haberler
GÜNDEMBozayı çobana saldırdı
SON DAKİKA: 25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı! - Haberler
GÜNDEM25 bıçak darbesi ikinci cinayeti çıktı!