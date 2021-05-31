Eşe taciz iddiası! Etek giydirip döverek karakola götürdü! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Pendik'teki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı.

ÖNCE SOPAYLA DÖVDÜ

DHA'da yer alan habere göre Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı. Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü.

DÖVE DÖVE KARAKOLA GÖTÜRDÜ

Ardından Ercan O., Metin T.’ye kadın iç çamaşırı ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.

İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI

Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.

Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.