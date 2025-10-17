'Etkileşim Biçimleri' Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisine paralel olarak hazırladığı yeni yetişkin programı “Etkileşim Biçimleri” ile katılımcıları birbirinden farklı üretim süreçlerine davet ediyor. 24 Ekim – 28 Kasım arasında gerçekleştirilecek program, heykelden duygu kitabına, iplikle işlenmiş fotoğraflardan kumaş kolajlarına uzanan çalışmalarla; geçicilik, kalıcılık, hafıza ve kimlik gibi kavramlar üzerine düşünmeyi ve üretmeyi teşvik ediyor.

Program kapsamında, Ceren Uyan yürütücülüğünde 24 Ekim Cuma 19.00'da düzenlenecek "Fotoğraf Nakış Atölyesi" başlıklı atölyede katılımcılar renkli ipliklerle geçmiş ile bugün arasında yeni bağlar kurarak anıların ilmek ilmek işlendiği bir yaratım süreci deneyimliyor. Yürütücülüğünü OyunMu'nun üstlendiği ve 31 Ekim Cuma 19.00'da düzenlenecek "Geçici Duygular, Kalıcı Hatıralar" başlıklı atölye, katılımcıların duygularını notlar ve çizimlerle kayıt altına aldığı, yüz ifadelerinin termal baskılarla görselleştirildiği bir duygu kitabı yaratmaya olanak tanıyor.

7 Kasım Cuma 19.00'da gerçekleştirilecek "Sarmal Heykel" atölyesinde, Sarah Lucas'ın NÜ KİKLAD 12 adlı eserinden ilhamla beden ve form üzerine düşünülüyor. Silindir köpükler ve alçılı sargılar kullanan katılımcılar, idealize beden algısının ötesinde, yumuşak ve kusurlu formlar üzerinden özgür bir üretim deneyimi yaşıyor. Program kapsamında sanatseverlerle buluşturulacak bir diğer atölye ise "Hafıza Kiti". 21 Kasım Cuma 19.00'da yapılacak ve sanat terapisi yöntemleriyle desteklenen atölye, Suzanne Treister'in Model Kit No. 3 eserinden yola çıkarak katılımcıların yaşam hikâyelerindeki kesitleri yeniden keşfetmesine olanak tanıyor.