Etna yeniden faaliyete geçti: Büyüleyen görüntü! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, 28 Mayıs gecesi bir kez daha lav ve kül püskürttü.

Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe yenisi eklendi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Etna Yanardağı'nın son 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti. Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.

Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son volkanik faaliyetlerinin çoğunun güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.