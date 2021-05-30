Etna yeniden faaliyete geçti: Büyüleyen görüntü!

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, 28 Mayıs gecesi bir kez daha lav ve kül püskürttü.
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nda 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketliliğe yenisi eklendi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada Etna Yanardağı'nın son 6 günde 4 kez harekete geçtiği ifade edilmişti. Yetkililer, güneydoğu kraterinde bu yıl 25 kez patlama yaşandığını duyurdu.
Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son volkanik faaliyetlerinin çoğunun güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.
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