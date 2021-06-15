EURO 2020'de grup etabının ilk maçları oynanırken şu ana kadar oynanan maçlarda iki kez kendi kalesine gol atıldı.

Turnuvanın açılış maçında Merih Demiral, İtalya karşısında talihsiz bir dokunuşla topu kendi ağlarına göndermişti. Bu kez aynı durum Polonya - Slovakya maçında yaşandı.

Slovakya'da Robert Mak'ın şutu önce direğe ardından kaleci Szczesny'ye çarparak ağlarla buluştu ve gol Polonyalı kaleciye yazıldı.

Böylece turnuvada şu ana kadar kendi kalesine atılan iki gol de Juventus'un oyuncularından gelmiş oldu.

Juventus'un bu şanssızlığı yeni de değil. EURO 2000'de Dejan Govedarica, EURO 2004'te Igor Tudor, EURO 2012'de ise Glen Johnson kendi ağlarını sarsmıştı