EURO 2024 A Grubu: İskoçya'yı tanıyalım!

Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek turnuvayla tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alacak.

Tarihinde 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılan İskoçya, hiçbir turnuvada grup aşamasından öteye gidemedi.

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı. Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İskoçya, lider İspanya'nın ardından ikinci olarak adını finallere yazırdı. REKLAM Rakip fileleri 17 kez havalandıran İskoçya, kalesinde ise 7 gol gördü. Teknik direktör Steve Clarke'ın öğrencileri, grupta 25 gol atıp, sadece 5 gol yiyen lider İspanya'ya 2-0'lık skorla tek mağlubiyetini tattırdı. İskoçya'nın elemelerde aldığı sonuçlar ve puan durumu şöyle: İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 3-0 İskoçya-İspanya: 2-0 Norveç-İskoçya: 1-2 İskoçya-Gürcistan: 2-0 Güney Kıbrıs Rum Yönetimi-İskoçya: 0-3 İspanya-İskoçya: 2-0 Gürcistan-İskoçya: 2-2 İskoçya-Norveç: 3-3 Takım O G B M A Y Av. P 1. İspanya 8 7 1 25 5 20 21 2. İskoçya 8 5 2 1 17 8 9 17 3. Norveç 8 3 2 3 14 12 2 11 4. Gürcistan 8 2 2 4 12 18 -6 8 5. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 8 8 3 28 -25