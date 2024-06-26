EURO 2024 F Grubu puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, 3. ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son maçında Portekiz'e 3-0 yenilen ay-yıldızlı ekibimiz grubundaki ikinciliği garantilemek için galibiyet için sahaya çıkıyor. İşte, zorlu mücadele öncesi Euro 2024 Elemeleri F Grubu puan durumu...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. EURO 2024'te F Grubu'nda son 16'ya kalma mücadelesi veren Millilerimiz üçüncü ve son maçına bu akşam çıkıyor. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 11'inci sınavını Çekya karşısında veriyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, EURO 2024 F Grubu puan durumu...
TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak.
EURO 2024 F GRUBU PUAN DURUMU
1- Portekiz 6 Puan Averaj +4
2- Türkiye 3 Puan Averaj -1
3- Çekya 1 Puan Averaj -1
4- Gürcistan 1 Puan Averaj -1
EURO 2024 F GRUBU MAÇ ÖZETİ
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.
F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi.