2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. EURO 2024'te F Grubu'nda son 16'ya kalma mücadelesi veren Millilerimiz üçüncü ve son maçına bu akşam çıkıyor. Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 11'inci sınavını Çekya karşısında veriyor. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, EURO 2024 F Grubu puan durumu...