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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 yarı final maç takvimi: EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

        EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede oynanacak?

        EURO 2024 yarı final maç tarihleri belli oldu. A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Böylelikle Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, yarı final maçları ne zaman, nerede ve saat kaçta oynanacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:13
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        A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde sona erdi. Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonuçlanmasıyla Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede olacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç tarihleri...

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        EURO 2024 YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

        EURO 2024 yarı final maçları 9, 10 Temmuz'da oynanacak. Final maçı ise 14 Haziran'da oynanacak.

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        EURO 2024 YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ VE MAÇ PROGRAMI

        Fransa, yarı finalde İspanya ile karşılaşacak. İspanya-Fransa mücadelesi, 9 Temmuz Salı günü Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

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        Hollanda yarı finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Hollanda - İngiltere yarı final maçı 10 Temmuz'da Dortmund'da oynanacak.

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