Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Eurobasket 2025: Türkiye- İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Eurobasket 2025: Türkiye- İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'in en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı 95-90 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı. Ay yıldızlılarımızın süperstarı Alperen Şengün, 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle maça damgasını vurdu. Grubunu namağlup lider tamamlayan A Milliler son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Peki, Türkiye- İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 16:32 Güncelleme: 04.09.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'nu namağlup tamamladı. 5'te 5 yaparak grubun zirvesine oturan Türkiye, son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak ve galibin çeyrek finale yükseleceği bu kritik maç, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Türkiye – İsveç maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 son 16 turu detayları…

        2

        TÜRKİYE - İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak Türkiye - İsveç basketbol maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak.

        3

        TÜRKİYE- İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Heyecanla beklenen kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        4

        12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET KARNESİ

        Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen A Grubu'nda ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı.

        Milli takım, grup maçlarına etkileyici bir başlangıç yaptı: İlk maçta Letonya'yı 93-73, ikinci maçta Çekya'yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz'i 95-54, dördüncü maçta Estonya'yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.

         

        Oynadığı beş mücadeleyi de kazanarak grubu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi ve İsveç ile eşleşti.

        5

        ÇEYREK FİNAL RAKİBİ

        A Milli takımımız İsveç'i elemesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaldeki rakibini ise D grubunun ikincisi ile C grubunun üçüncüsü arasında oynanan maç belirleyecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Savcı Ercan Kayhan'ın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        İstanbul Valiliği'nden tekne ve yat kararı
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte son tahminler
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Boşandılar
        Boşandılar
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Sonu Dünya Kupası olsun!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        Görenlerin kanı dondu! Baba kızını vurdu!
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        ABD'de haber alınamayan Türk bilim insanına ulaşıldı
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Arzu Sabancı'dan açıklama
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Dünyaca ünlü arama motoru Google çöktü!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Xi ve Putin'den dikkat çeken diyalog
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor