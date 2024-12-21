EuroLeague'de haftanın MVP'si Isaia Cordinier

THY EuroLeague'de 17. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Virtus Bologna'nın evinde Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ettiği müsabakada galibiyete önemli katkı veren Fransız basketbolcu Isaia Cordinier'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Cordinier, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 24 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 blok, 1 top çalma ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

28 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.