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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague EuroLeague'de haftanın MVP'si Isaia Cordinier - Basketbol Haberleri

        EuroLeague'de haftanın MVP'si Isaia Cordinier

        THY EuroLeague'de 17. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) İtalyan ekibi Virtus Bologna'nın Fransız basketbolcusu Isaia Cordinier oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:57 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:57
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        EuroLeague'de haftanın MVP'si Cordinier
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        THY EuroLeague'de 17. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Virtus Bologna'nın evinde Barcelona'yı 86-81'lik skorla mağlup ettiği müsabakada galibiyete önemli katkı veren Fransız basketbolcu Isaia Cordinier'ın haftanın MVP'si seçildiği belirtildi. Cordinier, 33 dakika süre aldığı karşılaşmada 24 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 blok, 1 top çalma ile oynadı ve 38 verimlilik puanı aldı.

        28 yaşındaki basketbolcu kariyerinde ilk kez haftanın MVP'si seçildi.

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