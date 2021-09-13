Europap Tezol Kağıt'ın halka arzına 10 milyar TL talep

AA

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Europap Tezol Kağıt'ın halka arzı büyük başarıyla tamamlandı. DenizYatırım liderliğinde 33 kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığı ile 8-9-10 Eylül'de pay başına 13,87 TL fiyattan talep toplayan şirketin arzına yatırımcılardan 30 kat talep geldi.

Borsa İstanbul'a güçlü talep ile "merhaba" diyecek Europap Tezol Kağıt'ta, halka açıklık oranı yüzde 24 ve halka arz büyüklüğü 333 milyon TL oldu.

Halka arzda 1000 adet ve altındaki başvuru grubuna satılan 14 milyon pay için 3,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 30 oranında karşılanma gerçekleşti. 1001 adet ve üzerindeki başvuru grubuna satılan 6 milyon paya karşın 102,3 kat talep toplandı ve yaklaşık yüzde 1 oranında karşılanma oldu.

Kurumsal yatırımcılara satılan 4 milyon paya karşılık 14,1 kat talep toplandı. Bu şekilde halka arzın yüzde 58'ini 1000 adet ve altında başvuru yapan 110 bin 816 yatırımcı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Özel Bankacılık ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Cem Önenç, şunları kaydetti:

'İstikrarlı karlılığı, güçlü finansal görünümü ve yüzde 50'ye yakın ihracatı ile yüksek ilgi gören Europap Tezol Kağıt'ın halka arzına aracılık etmekten büyük gurur duyduk. Halka arz edilen 20 milyon adet paya gelen yüksek talep nedeniyle ek satışa konu 4 milyon pay da dahil ederek 24 milyon adet pay satıldı. Halka arzda temel hedeflerimiz yaygınlık ve güçlü talepti. Bu amaçla DenizYatırım tarafından tasarlanan dağıtım sistemini kullandık ve gösterilen ilgi sayesinde iki hedefimize de ulaştık. Europap Tezol Kağıt'a ve ortaklarına bize duydukları güven, yatırımcılara da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."

Önenç, 333 milyon TL büyüklüğündeki Europap Tezol Kağıt halka arzında 10 milyar TL'lik talebin 121 bin 838 yatırımcıdan gelmesinin de önemli olduğunu aktararak, "Öngördüğümüz gibi 1000 adet ve altında başvuran yatırımcılar talebin karşılanma oranı açısından avantajlı oldu. Böylece arzu ettiğimiz gibi tabana yaygın bir dağıtım gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılardan da büyük ilgi gördük. Kurumsal yatırımcılara satılan pay adedinin 14,1 katı talep geldi. Bu seviyede kurumsal yatırımcı talebi olması hissenin önümüzdeki dönemdeki sağlıklı fiyat oluşumunda çok önemli bir unsur olacak." ifadelerini kullandı.

- "Şirketimizin artık 100 bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz"

Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol ise "Şirketimizin faaliyetleri, iş modeli ve finansal sonuçlarını beğenerek bize ortak olan binlerce ortağımız oldu. Düzenli olarak büyüyen ve önemli karlılığa sahip şirketimizin artık 100 bini aşan yeni ortağı olmasının heyecanını yaşıyoruz. Her zaman yatırımlarla büyüdük. Büyürken istikrarlı karlılığımızı ve finansal yapımızı da koruduk. Artık yeni ortaklarımız ile birlikte büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tezol, yıllardır sürdürdükleri temettü dağıtma anlayışlarını, halka arzdan sonra da devam ettireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buna ilişkin kar dağıtım politikamızı da oluşturduk. Borsa İstanbul'un önemli temettü oyuncularından biri olmayı hedefliyoruz. Halka açık şirket statüsünde olmanın işimize ve iş birliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz. Halka açılma ile kurumsallaşmada bir adım daha ileri gideceğiz. Halka arzımıza 30 kat ve 10 milyar TL talep gelmesinin yanında 121 bini aşkın yatırımcının katılması da bize gurur verdi. Onların güvenini boşa çıkartmamak için şirketimizi daha üst seviyelere ulaştırmak için çalışacağız."