        Euroson Latino Dünya Şampiyonası'nda Melis Devrim'den bronz başarı

        Alman iklimlendirme ve teknoloji şirketi HANTECH, sponsoru olduğu Türk dansçı Melis Devrim'in kazandığı uluslararası başarıyla büyük bir gurur yaşıyor.

        Giriş: 08.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 08.12.2025 - 16:52
        Euroson Latino'da Melis Devrim'den bronz başarı
        Başarılı dansçı Melis Devrim, partneri ile birlikte dünya Latin dans sahnesinin en prestijli ve zorlu yarışmalarından biri olan ve 20’den fazla ülkenin yarıştığı Euroson Latino Dünya Şampiyonası'nda (Euroson Latino World Salsa Championship) mücadele ederek Dünya üçüncülüğü elde etti.

        Hantech'in bireysel olarak desteklediği Melis Devrim, GC Dans Akademi bünyesinde partneri ile birlikte ülkemizi temsil etti.

        Dünya çapındaki en iyi dansçıların yarıştığı bu zorlu platformda rakiplerini geride bırakan ikili, Salsa Duo Junior kategorisinde üçüncü olarak Türkiye'ye bu önemli dereceyi kazandırdı. Melis Devrim ayrıca Bachata dans finalinde ise dünya yedinciliği elde etti.

