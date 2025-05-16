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        Haberler Bilgi Gündem Eurovision 2025 finali ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?

        Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda?

        2025 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Bu yılki yarışma, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "The Code" adlı şarkısıyla Nemo'nun kazanmasının ardından İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşecek. 37 ülkenin katılacağı 2025 Eurovision yarışmasının büyük finali tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Eurovision 2025 canlı yayın kanalı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 21:31 Güncelleme: 16.05.2025 - 21:31
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        Dünya çapında birçok ülkenin katıldığı, birbirinden renkli seslerin sahne aldığı Eurovision'a bu yıl İsviçre ev sahipliği yapacak. Avrupa ve dünyada yakından takip edilecek organizasyon Sven Epiney ve Mélanie Freymond sunuculuğunda canlı yayınlanacak. Büyük final, 12.400 kişilik St. Jakobshalle'de olacak. Peki, "Eurovision 2025 ne zaman, saat kaçta? 2025 Eurovision Şarkı Yarışması hangi kanalda, hangi ülkeler katılıyor?" İşte detaylar...

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        EUROVİSİON YARI FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Eurovision 2025 finali 17 Mayıs Cumartesi saat 21.00'de başlayacak.

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        EUROVİSİON 2025 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

        Eurovision 2025 "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        EUROVİSİON 2025 YARI FİNAL YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İLK YARI FİNALİ KAZANAN ÜLKELER VE ŞARKILARI

        Norveç: Kyle Alessandro – Lighter

        Arnavutluk: Shkodra Elektronike – Zjerm

        İsveç: KAJ – Bara Bada Bastu

        İzlanda: VÆB – RÓA

        Hollanda: Claude – C’est La Vie

        Polonya: Justyna Steczkowska – GAJA

        San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

        Estonya: Tommy Cash – Espresso Macchiato

        Portekiz: NAPA – Deslocado

        Ukrayna: Ziferblat – Bird of Pray

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        15 Mayıs Perşembe akşamı yapılan ikinci yarı finalde ise 16 ülke yarıştı.

        Finale kalan ülkeler ve temsilcileri şöyle oldu:

        Ermenistan: PARG – SURVIVOR

        Avusturya: JJ – Wasted Love

        Danimarka: Sissal – Hallucination

        Finlandiya: Erika Vikman – ICH KOMME

        Yunanistan: Klavdia – Asteromáta

        İsrail: Yuval Raphael – New Day Will Rise

        Letonya: Tautumeitas – Bur Man Laimi

        Litvanya: Katarsis – Tavo Akys

        Lüksemburg: Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son (pictured above)

        Malta: Miriana Conte – SERVING

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