        Ev ev toplama sistemi ile 73 bin ağaç kurtarıldı

        Osmangazi'de ev ev toplama sistemi ile 73 bin ağaç kurtarıldı

        Çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için geri dönüştürülebilir atıkları ev ev gezerek toplayan Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, 73 bin ağacın kesilmesini önledi. Belediye İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Personeli Onur Sütçüoğlu, "Ambalaj atıklarını aldığımız adreslere boş poşetler bırakarak vatandaşlarımızın yeniden atık biriktirmesini sağlıyoruz. Topladığımız bu atıklarla çevre kirliliğinin önüne geçiyor ve doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz. Örneğin, 1 ton kağıt toplandığında 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor" dedi

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Ev ev toplama sistemi ile 73 bin ağaç kurtarıldı
        Evlerde kullanılan ambalaj atıklarının geri kazanımını sağlamak ve çevre kirliliğini önlemek için geri dönüşüme büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, ilçede sıfır atık seferberliği başlattı.

        Osmangazi ilçesindeki tüm mahallelerin önlerine geri dönüşüm kutuları ve torbaları bırakan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, belirlenen günlerde geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını evlerin önlerinden toplayarak geri dönüşüm merkezlerine teslim ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki geri dönüşüm çalışmaları sayesinde 73 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Toplanan atıklar, geri dönüşüm merkezlerinde yeniden işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanıyor.

        Evlerin önüne bırakılan geri dönüşüm kutuları ve poşetlerinden toplanan kağıt, karton, plastik, cam ve metal atıklar, lisanslı firmalar tarafından işlenerek yeniden üretim süreçlerine kazandırılıyor. Osmangazi Belediyesi tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 6 bin 916 ton geri dönüştürülebilir ambalaj atığı toplandı.

        Geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını vatandaşların kapılarının önünden topladıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Personeli Onur Sütçüoğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

        "Osmangazi’deki ambalaj atıklarını vatandaşlarımızın kapılarının önünden topluyoruz. Her hafta farklı bir mahalleye gidiyoruz. Osmangazi'de 136 mahallemiz var ve tüm mahallelerde ambalaj atığı toplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ambalaj atıklarını aldığımız adreslere boş poşetler bırakarak vatandaşlarımızın yeniden atık biriktirmesini sağlıyoruz. Bugün topladığımız atıklar arasında kağıt, karton, plastik, cam ve metal bulunuyor. Bu atıklar, lisanslı firmalar tarafından türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Topladığımız bu atıklarla çevre kirliliğinin önüne geçiyor ve doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz. Örneğin, 1 ton kağıt toplandığında 17 ağacın kesilmesi önlenmiş oluyor."

        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan Küba mesajı
        ABD'den dev silah satışı
        Annesini rehin aldı! Jandarmaya bıçak çekti! Feci son!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Tülay Özer'e veda
        Televizyon izlerken ani görme kaybı yaşadı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Kadın avukat cinayetinde "Pes" dedirten ifade!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Haftanın Kitapları
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        İhracatta Nisan rekoru
        Tek rakibi Fatih Terim!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
