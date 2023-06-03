EV HANIMLARINA EMEKLİLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Ev hanımlarına emeklilik başvurusu henüz başlamadı. Ayrıca başvuru tarihleri de duyurulmadı. Ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 9 Mayıs'ta katıldığı bir televizyon programında ev hanımlarına getirilecek olan emeklilik projesine ilişkin detaylar ile ilgili konuştu. Bakan Yanık; “Heyecan uyandıran programlardan birisi. Çok bekleniyordu. AK Parti iktidarı olarak sosyal güvenlik programı dışında vatandaşımız kalmasın diye uğraşıyoruz.