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Haberler Gündem Güncel Ev sahibinden kiracıya mobbing! Gürültüyle taciz etti
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Bursa'da kiracı daireyi boşaltması için "gürültü tacizi" yapan ev sahibinden şikayetçi oldu

Son dönemde artan kira ve ev fiyatlarının ardından görülen ev sahibi ve kiracı kavgalarına akılalmaz bir olay eklendi. Bursa'da bir kiracı, ev sahibi tarafından daireyi boşaltması için gürültü yapılarak ve müzik çalınarak taciz edildiğini iddia ederek polise başvurdu

Ev sahibinden kiracıya mobbing! Gürültüyle taciz etti
Ev sahibinden kiracıya mobbing! Gürültüyle taciz etti
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AA

Bursa'nın İznik ilçesinde ev sahibi tarafından daireyi boşaltması için gürültü yapılarak, müzik çalınarak taciz edilen kiracı, polise başvurdu.

AA'da yer alan habere göre, ilçede iki katlı evin alt katında eşi ve yaşları küçük 4 çocuğuyla ikamet eden Nusret Durmaz, üst katındaki ev sahibi Tenzile B'den şikayetçi oldu.

Durmaz, iki yıl önce taşındıkları evin sahibinin, kendilerinden aldığı kiradan fazla ücret verecek birisini bulup kendilerini evden çıkarmak istediğini söyledi.

Tenzile B'nin özellikle akşamları tencere tavayla ve yere bir şeyler vurarak gürültü yaptığını, baca deliğinden alt kata yüksek sesle müzik açıp dinlettiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

Kiracı Nusret Durmaz
Kiracı Nusret Durmaz

"Bir aydır gerçekten zor şeyler geçirdik. Yaşlı olduğu için çok sabrettik, sonuçta hepimizi annesi babası var ama bu teyze de bunu çok kullandı ve bize bir insanın bir insana yapmaması gereken şeyler yaptı. Benim adıma bir problem yok ama çocuklarım rahatsız oldu, akşamları uyuyamadılar, korktular. Biz de bir şey yapamadık. Yapabileceğimiz tek şey polise şikayette bulunmak. Biz de bunu yaptık. Onlar da sağ olsunlar ilgilendiler ama bizim sıkıntımız bir aydır bu şekilde devam ediyor."

Durmaz, iki yıldır kirayı aksatmadığını, ev sahibiyle bundan önce herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Ev sahibinin, anlaştığı yeni kiracıyı kapılarına getirdiğini öne süren Durmaz, "Güzel bir dille izahını yaptık, bize zaman vermeleri gerektiğini söyledik. Bu süre zarfında ev bulup ayrılabiliriz ama haliyle biz de çalışıyoruz, işlerimiz oluyor. Neticesini bekleyeceğiz." dedi.

Ev sahibi Tenzile B.
Ev sahibi Tenzile B.

"MÜZİĞİ KOYUYORUM, SIRF ONLARI RAHATSIZ ETMEK İÇİN"

Tenzile B. ise bu evin kirasıyla geçimini sağladığını belirtti. Kiracısından zam yapmasını istediğinde 650 liradan 1000 liraya yükselttiğini, parayı bankaya yatırdığını anlatan Tenzile B, "Müziği koyuyorum, sırf onları rahatsız etmek için. Ben de onun eline bakıyorum. Ben evimde oturmasını istemiyorum. Bana bir saygısı yok. Bulsun ev, çıksın. Ben istemiyorum artık bunları. Kulağım ağır işitiyor, çalsın dursun. Sadece amaç o, rahatsız etmek." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: İHA

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