Ev sahibinden kiracıya mobbing! Gürültüyle taciz etti

Tenzile B'nin özellikle akşamları tencere tavayla ve yere bir şeyler vurarak gürültü yaptığını, baca deliğinden alt kata yüksek sesle müzik açıp dinlettiğini anlatan Durmaz, şöyle konuştu:

AA'da yer alan habere göre, ilçede iki katlı evin alt katında eşi ve yaşları küçük 4 çocuğuyla ikamet eden Nusret Durmaz, üst katındaki ev sahibi Tenzile B'den şikayetçi oldu.

Kiracı Nusret Durmaz

"Bir aydır gerçekten zor şeyler geçirdik. Yaşlı olduğu için çok sabrettik, sonuçta hepimizi annesi babası var ama bu teyze de bunu çok kullandı ve bize bir insanın bir insana yapmaması gereken şeyler yaptı. Benim adıma bir problem yok ama çocuklarım rahatsız oldu, akşamları uyuyamadılar, korktular. Biz de bir şey yapamadık. Yapabileceğimiz tek şey polise şikayette bulunmak. Biz de bunu yaptık. Onlar da sağ olsunlar ilgilendiler ama bizim sıkıntımız bir aydır bu şekilde devam ediyor."

Durmaz, iki yıldır kirayı aksatmadığını, ev sahibiyle bundan önce herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi.

Ev sahibinin, anlaştığı yeni kiracıyı kapılarına getirdiğini öne süren Durmaz, "Güzel bir dille izahını yaptık, bize zaman vermeleri gerektiğini söyledik. Bu süre zarfında ev bulup ayrılabiliriz ama haliyle biz de çalışıyoruz, işlerimiz oluyor. Neticesini bekleyeceğiz." dedi.