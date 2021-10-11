Ev sahiplerinin istekleri 'yok artık' dedirtti

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Kira fiyatlarının artması ev sahiplerinin kriterlerini değiştirdi.

Kimi memur kefil istiyor, kimi peşin ödeme talep ediyor. Kiracılar için bütçesine uygun ev bulmak, ev sahiplerinin yepyeni talepleri karşısında gittikçe zorlaşıyor.

Gayrimenkul Uzmanı Sabri Yolaş "Finansal kredilendirme raporunu ister hale geldiler. Herkes kendini karşısındakine ispat etmek durumunda kalıyor. Acı gerçek bu. Kendi finansal verilerini ev sahiplerine ispatlamak zorunda kalıyor. Güvenceyi veremeyenler ne yapacak sokakta mı yatacak?" dedi.

Uzmanlara göre kiralama sözleşmesi yapılırken kiracı, bir yerde çalıştığını kanıtlamak zorunda ama Findeks raporu gösterme gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.