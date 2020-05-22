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HaberlerSağlıkEv yapımı maskeler ve eşarplar da Covid-19'un yayılmasını önleyebilir - Haberler
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Ev yapımı maskeler ve eşarplar da Covid-19'un yayılmasını önleyebilir

Ev yapımı maskelerin ve eşarpların da yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önleyebileceği bildirildi

Ev yapımı maske
AA

Edinburgh Üniversitesinde görevli bilim insanları, cerrahi maske, respiratör, hafif ve dayanıklı yüz siperi ve ev yapımı maske gibi yüzü örten 7 farklı malzemeyi test etti.

Sky News'in haberine göre, Bilim insanları testler sırasında kişi nefes aldığında ya da öksürdüğünde çıkan taneciklerin katettiği mesafe ve yönü ölçmek için bilgisayar teknolojisinden faydalandı.

"EV YAPIMI MASKELER VE EŞARPLAR DA VİRÜSÜN YAYILMASINI ENGELLİYOR"

Yapılan testlerde çıkış valfi bulunmayan maskelerin, virüsün nefesle yayılmasını yüzde 90'a kadar azalttığı gözlendi.

Bu noktada ev yapımı maskeler ve eşarplar dahil tüm örtülerin Covid-19'un yayılmasını engelleme etkili olduğu görüldü.

Öte yandan testlerde tehlikeli taneciklerin, örtüler yüze düzgün yerleştirilmediğinde ve tıbbi kullanıma uygun değilse havaya kaçtığı keşfedildi.

Çalışma ekibinden doktor Ignazio Maria Viola, test ettikleri tüm örtülerin etkili olduğunu görmenin kendisini şaşırttığını söyledi.

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