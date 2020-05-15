Hangi illerde maske takmak zorunlu? Dışarı çıkarken maske takmanın zorunlu olduğu iller hangileri? soruları vatandaşların gündeminde. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafenin yanı sıra maske kullanımı da en önemli basamağı oluşturuyor. Türkiye genelinde 13 ilde vatandaşların sokağa çıkarken maske takması zorunlu hale getirildi. İşte dışarı maskesiz çıkmanın yasaklandığı şehirler...

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU OLAN İLLER

Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Kırklareli Muğla, Rize, Sakarya ve son olarak da Uşak'ta İl Hıfzısıhha Kurulları vatandaşların sokağa çıkarken maske takmasını zorunlu hale getirdi.

Maske takmanın zorunlu olduğu bu illerin dışında İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Adana gibi büyük illerde kalabalığın fazla olduğu caddelerde maskesiz dolaşmak yasaklandı.

BAKAN KPOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Her fırsatta koronavirüse karşı alınacak en önemli tedbirin sosyal mesafe ve maske kullanımı olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" diyor.

MASKE FİYATLARI EN YÜKSEK 1 LİRA

Daha önce satışı yasaklanan maskelerin, geçen haftadan itibaren tavan fiyat uygulaması ile satışına izin veriliyor. Market, eczane, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden satılan tıbbi maskeler en fazla 1 liraya satılabilecek. Yetkililer 1 liradan fazla bir fiyatla satılmak istenen maskelerin fahiş fiyatlı olduğunu ve vatandaşların satıcıları şikayet etmesi gerektiğini belirtiyor.