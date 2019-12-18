Ev yapımı sütlaç nasıl yapılır?

Türk mutfağının vazgeçilmez sütlü tatlıları arasında yer alan sütlaç herkes tarafından oldukça seviliyor. Sütlacın yapımı göründüğü kadar basit değil fakat lezzeti için denemeye değer nitelikte.. Eğer evinizde sütlaç tatlısını yapmadıysanız bu tarifi denemenizi isteriz. İşte ev usulü sütlaç tarifi
Ev usulü sütlaç malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 3 su bardağı kaynar su
- 2 litre süt
- 1,5 su bardağı toz şeker
Ev usulü sütlaç yapımı:
- Pirinçleri yıkayalım.
- Süzdükten sonra pirinçleri kaynar su içinde ocakta pişirelim.
- Suyunu çekince şeker ve sütü içerisine dökelim.
- Şeker yok oluncaya kadar karıştıralım.
- Yüksek ateşte dibi tutmasın diye arada sırada karıştırarak pişirme işlemine devam edelim.
- Süt kaynayınca ateşin altını kısalım.
- Süt ve pirinç koyulaşınca tatlımız olmuş demektir.
- Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun.
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