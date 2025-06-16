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        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı 17 Haziran 2025 yatan iller sorgulama sayfası Evde bakım maaşı yattı mı ve hangi illere yatırıldı?

        Evde bakım maaşı 17 Haziran 2025 yatan iller sorgulama ekranı Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı?

        Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belli tarihlerinde yatırılan evde bakım ödeneğinin yatıp yatmadığı e devlet ekranından öğrenilebiliyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, e devlet ile 17 Haziran 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 01:03
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        Evde bakım maaşı ödeneğinden yararlanan binlerce vatandaş ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini araştırıyor. Bilindiği üzere bu ödeme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakmakla yükümlü olan vatandaşlara gönderiliyor. Bu kapsamda "Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı.

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        HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Haziran itibarıyla yapılmaya başladı. Ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında gerçekleştiriliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        EVDE BAKIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        Gelir kriterlerinin uygun olması,

        Bakıma muhtaçlık kriteri,

        Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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