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Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 18 Aralık 2020 güncel liste

Evde bakım parası yatan iller, en fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde Bakım maaşı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödeniyor. Peki, maaşların yatıp yatmadığı nereden nasıl öğrenilir? İşte, 18 Aralık 2020 itibariyle evde bakım parası yatan iller listesi

Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 18 Aralık 2020 güncel liste

Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2020

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 18 ARALIK

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 18 Aralık 2020 tarihi itibarıyla 34 ilde ödemeler yapıldı. Diğer iller için ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

1- Aksaray2- Bolu3- Sakarya
4- Samsun5- Antalya6- Diyarbakır
7- Edirne8- Konya9- Zonguldak
10- Mersin11- İstanbul12- Denizli
13- Manisa14- Şanlıurfa15- Bilecik
16- Erzurum17- Malatya18- Ankara
19- Kahramanmaraş20- Kırklareli21- Balıkesir
22- Uşak23- Sivas24- Tokat
25- Bursa26- Hatay27- Afyonkarahisar
28- Adana29- Isparta30- Aydın
31- Osmaniye32- Kayseri33- İzmir
34- Ordu


EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE NE KADAR OLDU?

Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL’ye çıkarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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