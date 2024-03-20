Evde bakım maaşı Mart ödemeleri yattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde yakınları tarafından bakım gören engelli vatandaşlar için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin Mart ayı için tamamlandığını duyurdu. Bu ay toplamda 4,2 milyar TL, evde bakım maaşı kapsamında harcandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...
2006 yılında başlatılan evde bakım maaşı uygulaması sayesinde engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her ay yatırılan maaşlar Mart ayı için tamamlandı. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. İşte, evde bakım maaşı Mart ayına dair tüm detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evde bakım maaşı kapsamında Mart ayı ödemelerinin hesaplara yattığını bildirdi. Mart ayında toplam 4,2 milyar TL evde bakım yardımı yapıldı.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.