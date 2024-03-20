Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.929,88 %2,43
        DOLAR 32,3828 %0,06
        EURO 35,2326 %0,10
        ALTIN 2.245,98 %0,06
        FAİZ 48,86 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 25,92 %-0,09
        BITCOIN 61.241,00 %-3,94
        GBP/TRY 41,2312 %0,05
        EUR/USD 1,0867 %0,01
        BRENT 87,20 %-0,21
        ÇEYREK ALTIN 3.672,18 %0,06
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı Mart: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Evde bakım yardımı ne kadar, kaç tl? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı Mart ödemeleri yattı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde yakınları tarafından bakım gören engelli vatandaşlar için verilen evde bakım yardımı ödemelerinin Mart ayı için tamamlandığını duyurdu. Bu ay toplamda 4,2 milyar TL, evde bakım maaşı kapsamında harcandı. Peki, evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 08:41 Güncelleme: 20.03.2024 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2006 yılında başlatılan evde bakım maaşı uygulaması sayesinde engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda her ay yatırılan maaşlar Mart ayı için tamamlandı. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. İşte, evde bakım maaşı Mart ayına dair tüm detaylar...

        2

        EVDE BAKIM MAAŞI MART AYI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evde bakım maaşı kapsamında Mart ayı ödemelerinin hesaplara yattığını bildirdi. Mart ayında toplam 4,2 milyar TL evde bakım yardımı yapıldı.

        3

        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

        Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Mart ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı!
        Mart ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı!
        Gözler Fed faiz kararında!
        Gözler Fed faiz kararında!
        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor!
        Emekli promosyon kampanyaları devam ediyor!
        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Asker dönüşü işsize ödenek
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Ersen Martin hayatını kaybetti
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        Yağmur ve kar uyarısı! Sıcaklıklar 6 derece düşüyor
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        AIDS'te yeni tedavi umudu: HIV'i hücreden ayırma denemesi başarılı oldu
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        6 kilo kokain çalınmıştı! "İçici" memuru adli emanete vermişler!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        5 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        Şişli'de rezerv alan tartışması!
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Texas'taki 'katı göçmen kanununa' yeşil ışık
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        İsrail ordusu hastaları çıkmaya zorladı
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Trump'tan "dokunulmazlık" savunması
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        İspanyol mahkemesinden Arda Turan'a ceza!
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        "Kamuda bayram tatili 9 gün"
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu
        Hayati Yazıcı Habertürk'e konuştu