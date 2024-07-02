Memur ve memur emekli maaşlarının belli olmasının ardından, evde bakım maaşı da açıklık kazanacak. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle zamlı evde bakım yardımı ödemelerinin hesaba yatıralacağı tarih merak konusu oldu. Peki, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 evde bakım maaşı ne zaman hesaplara yatacak?" İşte 2024 Temmuz evde bakım aylığı...