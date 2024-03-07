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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 7 Mart 2024: Evde bakım maaşı ne yattı mı, zaman yatacak, ayın kaçında? - Merak Edilenler Haberleri

        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı 7 Mart 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı il il yatırılıyor. İhtiyaç sahibi kimselere bakanlara ödenen evde bakım parası 2024 yılı itibariyle zamlandı. Aylık olarak hesaplara yatan evde bakım ödeneği e devlet ve sms üzerinden sorgulanabiliyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor. Peki Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 7 Mart Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:54 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:54
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        Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması sürüyor. Mart ayı evde bakım ödemesinin sorgulaması e devlet ve sms üzerinden yapılıyor. Her ayın belli tarihlerinde gerçekleşen ödemelerle alakalı olarak Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusuna yanıt aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 2024

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        MART AYI EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024

        Mart ayı evde bakım maaşı yatırılan iller ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan evde bakım maaşı ödemeleri mart ayı itibarıyla henüz yatırılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerin önümüzdeki günlerde hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor. Evde bakım paralarının her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Ödeme tarihleri, illere göre değişkenlik gösteriyor.

        ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI 2024 NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildiğini açıkladı. Buna göre 5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira oldu.

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        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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