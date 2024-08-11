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        Haberler Bilgi Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 11 Ağustos 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı ne kadar?

        Evde bakım maaşı yatan iller 11 Ağustos 2024: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı Ağustos ayı sorgulamaları sürüyor. Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı ücretinin 7608 liradan 9077,1 liraya yükselmesi bekleniyor. Peki her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi kişilere verilen Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Ağustos 2024 döneminde evde bakım maaşlarının yatırıldığı illerin tam listesi ve güncel ödeme bilgileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:19
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        Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı araştırmaları hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine her ay düzenli olarak yapılan yardım ödemelerinin tutarları ve güncel maaşların yatırıldığı illerin listesi merak ediliyor. Peki zamlı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

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        EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

        Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA

        Evde bakım maaşı e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından şifre ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulanabiliyor.

        Evde bakım parası ayrıca SMS ile de öğrenilebiliyor. Bunun için BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulama yapılabiliyor.

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        EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte evde bakım yardımına da memur maaş zammı oranında artış yapılacak. Mevcut durumda evde bakım yardımı aylığı 7608,77 lira olarak ödeniyor.

        Memur maaşı zammı oranı doğrultusunda Evde bakım yardımı 7608 liradan 9077,1 liraya yükselmesi bekleniyor. Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

        ZAMLI EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?

        Ödemelerin ağustos ayında zamlı olarak yatırılması bekleniyor. Henüz detaylar belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır

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