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Evde deniz mahsullü tagliatelle tarifi, nasıl yapılır?

İtalyan mutfağına ait olan deniz mahsullü tagliatelle yapımı birçok okur tarafından merak edildi, araştırıldı. Farklı tatlar denemek isteyenlere önerebileceğimiz bu güzel yemeğin tarifi aşağıda yer almaktadır.

Deniz Mahsullü Tagliatelle

İtalyan mutfağına ait bu lezzet Türk damak zevkine çok uymaktadır. Dünya mutfağından lezzetler denemeyi sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir lezzettir. Misafirlerinizi şaşırtmak ve onlara yeni lezzetler tattırmak istiyorsanız bu tarifi onlara servis ederken çok mutlu olacaksınız.

Misafirleriniz, deniz mahsullü tagliatelle tarifini tattıktan sonra mutlaka size ayrıntılı olarak nasıl yaptığınızı soracaklardır.

Deniz mahsullü tagliatelle için gereken malzemeler:

2 avuç tagliatelle makarna

1 adet orta boy beyaz soğan

3 kaşık balık suyu

1 diş sarımsak

Dilimlenmiş kalamar

Karides

Ahtapot

3 kaşık krema

Tuz karabiber

Zeytinyağı

Maydanoz

Frenk soğanı

Deniz mahsullü tagliatelle yapılışı:

Tagliatelle makarnanızı kaynar suda haşlayın

Tavada ince kıyılmış soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile soteleyin.

Tuz ve karabiberle birleştirdiğiniz deniz mahsullerini de tavaya alarak soteleyin.

Rengi kıvamını bulunca balık suyunu ilave ederek çektirin.

Daha sonra kremayı ilave edin ve ateşin altını kısın

Son olarak da tagliatellenizi ve ince kıyılmış maydanozları da ekleyerek iyice harmanlayın.

Makarnanızı servis tabağına alarak, üzerine incecik doğranmış Frenk soğanı ve zeytinyağı gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun…

Püf noktası:

Bu makarna tarifinde en önemli nokta deniz mahsullerinin tazeliği.

Yumuşak kalması lezzet açısından önemlidir.

Çok uzun süre pişirmemeye özen gösterin.

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