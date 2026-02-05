Döner, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olarak her yaştan insanın favorisi olmayı sürdürmeye devam eder. Ancak dışarıda satılan dönerlerin içeriği ve kullanılan malzemeler konusunda kafanızda soru işaretleri olabilir. Bu nedenle son yıllarda evde döner yapımı giderek daha fazla tercih edilmeye başlamıştır. Doğru et seçimi, uygun baharatlar ve doğru pişirme tekniğiyle hazırlanan ev yapımı döner, lezzetli ve güvenli bir alternatif sunar. Yazının devamında kolay döner malzemeleri ve tarifini bulabilirsiniz.

EVDE DÖNER NASIL YAPILIR?

Evde döner nasıl yapılır? Bu döneri yapmak sanıldığı kadar zor değildir. Önemli olan, etin doğru şekilde hazırlanması ve pişirme sürecinde sabırlı olunmasıdır. Ev yapımı döner genellikle tavada, fırında veya buzlukta şekillendirildikten sonra dilimlenerek pişirilir. Bu yöntemle yapılan döner, klasik döner lezzetine oldukça yakın bir sonuç verir.

Evde döner yaparken etin lifli yapısını yumuşatmak için marine işlemi büyük önem taşır. Etin baharatlarla ve süt ürünleriyle dinlendirilmesi, dönerin daha yumuşak ve aromatik olmasını sağlar. Bu önemli bir püf noktadır.

EV YAPIMI DÖNER MALZEMELERİ Ev ortamında döner hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler son derece sadedir. Temel olarak şunlara ihtiyacınız olur; 600 gram dana kontrfile veya but (isteğe göre tavuk göğsü de kullanılabilir)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet rendelenmiş soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 diş sarımsak (isteğe bağlı) Bu malzemelerle hazırlanan döner, yaklaşık 4 ya da 6 porsiyonluk bir yemek ortaya çıkarır. Baharat miktarları damak zevkine göre artırılıp azaltılabilir. EV YAPIMI DÖNER TARİFİ Ev ortamında döner tarifi özellikle doğal lezzetleri sevenler tarafından sıkça merak edilir. Bu tarif için ilk olarak etleri ince yapraklar halinde keserek başlanır. Sonrasında şu adımlar izlenir; Etler ne kadar ince olursa, pişirme sırasında o kadar iyi sonuç alınır. Kesim işleminde buna dikkat edebilirsiniz.

Doğranan etler derin bir kaba alınır.

Üzerine yoğurt, zeytinyağı, rendelenmiş soğan suyu, sarımsak ve baharatlar eklenerek iyice karıştırılır.

Hazırlanan karışımın üzeri kapatılarak buzdolabında en az 6 saat, tercihen bir gece dinlendirilir.

Dinlenen etler streç filme sarılarak rulo hâline getirilir ve buzlukta 3 ile 4 saat arası bekletilir.

Bu işlem, dönerin daha kolay dilimlenmesini sağlar.

Buzluktan çıkarılan etler ince ince dilimlenir ve tavada veya fırında yüksek ateşte kısa sürede pişirilir.

Dönerin suyunu salmaması için pişirme süresinin uzun tutulmaması önemlidir. Afiyet olsun! DOĞAL DÖNER YAPMAK KOLAY MI? Doğal döner yapmak, hazır olanlara kıyasla daha güvenilir olsa da biraz zaman ve emek gerektirir. Ancak kullanılan malzemelerin tamamen kontrol altında olması, bu zahmeti değerli kılar. Evde hazırlanan dönerde katkı maddesi, koruyucu veya fazla yağ bulunmaz. Doğal döner yapımında en önemli unsur, kaliteli et kullanımıdır. Ayrıca marine süresine dikkat edilmesi, dönerin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Tüm adımlar doğru uygulandığında evde doğal döner yapmak oldukça basittir.

EV YAPIMI DÖNER KAÇ KALORİ? Peki ev yapımı döner kaç kalori? Bu dönerin kalori değeri, kullanılan etin türüne ve pişirme yöntemine göre değişiklik gösterir. Ortalama olarak 100 gram ev yapımı dana döner yaklaşık 220-250 kalori içerir. Tavuk döner tercih edildiğinde bu değer biraz daha düşerek 170-190 kalori civarında olur. Ev yapımı döner, dışarıda satılan dönerlere kıyasla daha az yağ içerdiği için daha dengeli bir kalori dağılımı sunar. Lavaş veya ekmekle tüketildiğinde toplam kalori artabilir. Daha hafif bir öğün için döneri salata eşliğinde tüketmek tercih edilebilir. EVDE TAVUK DÖNER NASIL YAPILIR? Evde tavuk döner yapmak, dana dönerden daha pratik ve ekonomik olduğu için sıklıkla tercih edilir. Tavuk döner için en uygun et, tavuk göğsü veya but etidir. Etler ince şeritler hâlinde doğranarak marineye hazır hâle getirilir. Tavuk etinin daha yumuşak ve sulu olması için mutlaka marine edilmesi gerekir.

Marine edilen tavuklar buzdolabında en az 4 ya da 6 saat dinlendirilir. Daha sonra streç filme sarılarak rulo yapılır ve buzlukta 2 ile 3 saat aralığında bekletilir. Bu işlem, tavuk dönerin ince dilimler hâlinde kesilmesini kolaylaştırır. Donmuş rulo ince ince dilimlenir ve tavada yüksek ateşte, az yağ ile hızlıca pişirilir. Tavuk döner, ekmek arası, lavaşta ya da pilav üstü olarak servis edilebilir. FIRINDA DÖNER OLUR MU? Fırında döner yapmak, daha az yağ kullanmak isteyenler için ideal bir pişirme yöntemidir. Bu yöntemle hazırlanan dönerler, tavada yapılan döner kadar kızarmış olmasa da oldukça lezzetli ve sağlıklı bir sonuç verir. Bu yöntem özellikle kalabalık sofralar için pratiktir. Marine edilmiş ve rulo hâline getirilmiş döner, fırın tepsisine yerleştirilir ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirilir. Pişirme sırasında dönerin her tarafının eşit şekilde kızarması için ara ara çevrilmesi önerilir. Fırında döner, yağını kendi içinde bıraktığı için daha hafif olur. Servis öncesinde ince dilimler hâlinde kesilerek sıcak şekilde sunulur.