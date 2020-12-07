Yazın sıcak günlerinde değişik meyve çeşitleriyle hazırlayacağınız jöleler, renkli görünümleri ile vazgeçilmezler arasında yerini alır. Şimdi evde yapacağınız nefis bir jöle tarifi ile karşınızdayım.

Evde Jöle Yapımı İçin Gereken Malzemeler:

İstenilen meyve (ben vişne kullandım)

3 yemek kaşığı nişasta

Şeker

Evde Jöle Yapımı Yapılışı:

İstenilen meyve blenderden geçirilir.

İki su bardağı meyveye bir litre su ilave edilir.

İçine istenilen oranda şeker eklenir.

3 dolu yemek kaşığı nişasta da eklendikten sonra kaynatılıp istenilen kalıba dökülür. Ben kek kalıbı tercih ettim.

Buzlukta en az iki saat beklendikten sonra ters çevrilerek kalıptan çıkarılır.

Jöleyi kalıba dökmeden kalıbınızı ıslatmayı unutmayınız.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Jölenizi çilek, portakal gibi meyveleri kullanarak yapabilirsiniz.

Meyve yerine kendi sıktığınız ya da hazır aldığınız meyve suyunu kullanabilirsiniz. Meyve suyunuzun tatlılık oranına göre şeker oranını da ayarlayabilirsiniz.

Pastalarınızın üzerine, kurabiyelerinizde hazırladığınız jöleyi kullanabilirsiniz.