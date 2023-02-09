Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Evde Kısa Sürede Karın Kası Nasıl Yapılır? Evde Karın Kası Yapmak İçin Etkili Hareketler
ABONE OL

Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır? Evde karın kası yapmak için etkili hareketler

Karın kasları, yalnızca çekici bir görünüm vermek için değil, aynı zamanda vücudun dengesi ve gücü için de önemlidir. Karın kaslarını sıkılaştırmak, kadın ve erkeklerin arzuladığı şeylerden biridir çünkü o bölge vücuda güç verir ve görünümün verdiği haz mental olarak da iyi hissettirir. 

Evde Kısa Sürede Karın Kası Nasıl Yapılır? Evde Karın Kası Yapmak İçin Etkili Hareketler
HABERTURK.COM

Evde kısa sürede karın kası yapmak için, glisemik indeksi yüksek karbonhidratlar, çikolata ve tatlılar gibi yüksek kalorili besinler, patates kızartması gibi doymuş yağ içeren besinler kısıtlanarak vücudun ihtiyacı olan protein ve sağlıklı yağların kullanımı ile egzersiz yapılması karın kaslarınızı aktif hale getirecektir. Daha fazla yağ yakmak için koşu ve yüzme gibi aerobik egzersizlerle kalori yakılmalı. Çok fazla yağ yakmak için sadece koşmak veya yüzmek yeterli değildir. İşte, evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır sorusunun ayrıntıları. Eğer karın kası egzersizleri yapılacaksa bununla birlikte diyette uygulanmalı.

Erkekler İçin Karın Kası Programı

  • Klasik Abdominal Press Egzersizi

Bu egzersiz karın kaslarını güçlendirmek için yararlıdır. Dizleriniz ve kalçanız 90 derece dik açı yapacak şekilde ayaklarınızı duvara dayayarak sırt üstü uzanın, ardından karın kaslarınızı sıkın.

Başınızı ve omuzlarınızı yerden kaldırın. Boynunuzu zorlamaktan kaçınmak için, ellerinizi başınızın arkasında kavuşturmak yerine kollarınızı göğsünüzün üzerinde kavuşturun. Üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve egzersizi tekrarlayın.

  • Köprü Egzersizi

Aynı anda birkaç kasın gücünü artırmak için köprü egzersizini deneyin. Dizlerinizi bükerek sırt üstü uzanın. Ardından karın kaslarınızı sıkın. Kalçaları dizler ve omuzlarla aynı hizaya gelene kadar yerden kaldırın ve üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve egzersizi tekrarlayın.

  • Tek Ayakla Karın Presi

Tek bacaklı abdominal press, bir başka popüler karın geliştirme egzersizidir. Dizlerinizi bükerek sırt üstü uzanın. Sırtınızı nötr (serbest şekilde sırt üstü durmak) şekilde tutun ve zemine çok bastırmayın. Karın kaslarınızı kasın. Dizinizi ve kalçanızı 90 derecelik bir açıyla bükmek için sağ bacağınızı yerden kaldırın. Sağ elinizi sağ dizinizin üstüne koyun.

Dizinizi elinize doğru çekmek için karın kaslarınızı kullanarak elinizle dizinizi itin. Kolu düz uzatılmış halde tutun. Üç derin nefes için bu pozisyonda kalın. Başlangıç ​​pozisyonuna dönün ve sol elinizi ve sol dizinizi kullanarak tekrarlayın.

Kadınlar İçin Karın Kası Programı

Güçlü ve sıkı bir karın kasına sahip olmak zor değil, çünkü bu hedefe ulaşmak için gereken tek şey bir planı uygulamak ve iyi düşünülmüş bir spor programı ve diyete bağlı kalmak. İşte kaslarınızı, stabilitenizi ve dengenizi güçlendirmenize yardımcı olacak, haftalık bir rutine bölünmüş bir dizi egzersiz.

  • Köprü hareketi harika bir egzersizdir ve bu egzersizlere başlamak için idealdir

Bir matın üzerine sırtüstü uzanın, dizler bükülü, ayaklar yerde, avuç içleri yanlarda. Nefes alın ve ayaklarınızı itin, poponuzu kaldırın ve yerden geri dönün. Üstte, vücudunuz dizleriniz ve omuzlarınız arasında düz bir çizgi oluşturmalıdır. Sırtınızı yavaşça yere indirin. 3 set için 10 kez tekrarlayın.

  • Bacak kaldırma

Bir matın üzerine sırt üstü uzanın, kollarınız iki yanınızda ve avuç içleriniz yerde olsun. Vücudunuz 90 derecelik bir açı oluşturana kadar bacaklarınızı yukarı kaldırın karnınızı sıkın merkez bölgenizi devreye sokun. Bacaklarınızı yavaşça yere indirin. 3 set için 10 kez tamamlayın.

  • Bacak egzersizleri

Bacak yükseltmeleri karın kaslarınız ve oblikleriniz için harikadır. Bu egzersiz, daha güçlü kaslar oluşturmaya, gücü artırmaya, göbek yağını eritmeye yardımcı olur.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En İyi Göbek Eritme Hareketleri: Göbek Yağı Eritme Diyeti Ve Egzersizleri
YAŞAM En iyi göbek eritme hareketleri
Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri
YAŞAM Hızlı ve etkili bel inceltme egzersizleri
Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Karın Kası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
YAŞAM Karın kası ne kadar sürede ve kaç ayda çıkar?
Powerlifting Nedir ve Nasıl Yapılır? Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?
YAŞAM Powerlifting nedir ve nasıl yapılır?
Sporda Esneklik ve Mobilite Nedir? Sporda Esneklik Çalışmanın Faydaları Neler?
YAŞAM Sporda esneklik ve mobilite nedir?
Enkaz altında buldukları kedi, moral kaynağı oldu
YAŞAM Moral kaynağı oldu! "Her ağladığımda onu görüyorum"
Malatyalı depremzede, av köpeği Alex ile kurtarma çalışmalarına katılıyor
YAŞAM Malatyalı depremzede Alex ile kurtarma çalışmalarında
Çalışmalarda yaralanan köpek 'Leader'a sağlıkçı şefkati
YAŞAM Çalışmalarda yaralanan 'Leader'a sağlıkçı şefkati
Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri neler?
YAŞAM Deprem korkusu ile baş etmenin yolları!
Erkek İsimleri 2023: En Güzel, Modern, Asil, Dini, Duyulmamış Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
YAŞAM Duyulmamış erkek isimleri ve anlamları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.