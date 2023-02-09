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Haberler Yaşam Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri
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Hızlı ve etkili bel inceltme egzersizleri: Evde kolayca yapılabilecek bel inceltme hareketleri

İnce bir bele ve kum saati görünümüne sahip olmak pek çok kadının hayalidir. Karın ve bel bölgesinde ki yağ birikimi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Bu bölgedeki yağların kalp krizine bağlı ölümlerin ana nedenlerinden biri olduğunu bilinmektedir. Karın bölgenizde çok fazla yağ biriktiğinde, bu yağ birikimi kalbi çevreler ve erken ölüm riskini artırır.

Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri
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Belinizi inceltmek orada ki yağları parçalamak size daha fazla enerji verir ve diyabet ve kalp krizi gibi birçok hastalık riskini en aza indirir. Karın ve bel kısmında biriken inatçı yağlar, özgüveni etkilediği bedeni ve sağlığı çok kötü etkiledi bilinen bir gerçek. Hızlı ve etkili bel inceletme egzersizleri denemek isteyenler aşağıdaki adımları uygulayabilir.

Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri

Göbek bölgenizde genetik olarak çok fazla yağ biriken insanlardansanız, belinizi küçültmek biraz daha zor olacaktır ama merak etmeyin. Karın ve yanlara odaklanarak vücudu güzelleştiren bel inceltme için pek çok egzersiz var. Bunun için herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok ve evde egzersiz yaparak bel çevresindeki yağları kolayca eritebilirsiniz. Günde sadece 30 dakika egzersiz yaparak belinizi inceltme mucizesine ulaşabilirsiniz.

  • Karın egzersizleri, bol su içmek ve hamur işlerine ara vermek kısa sürede belinizi inceltmenize yardımcı olabilecek şeyler arasındadır.
  • Yoga, bel inceletme egzersizleri için harika bir egzersizdir çünkü kalori yakmanın yanı sıra stresi de azaltmaya yardımcı olur. Yapılan bir çalışmada karın obezitesi olan kadınların bir yoga programı ile sağlıklarına kavuşabildikleri ve bel ölçülerini küçültebildikleri gösterilmiştir.
  • Plank egzersizleri orta vücudunuzun yanı sıra karın kaslarınızı da güçlendirir ve vücudunuzu güzelleştirir.
  • Ayakta yan mekik, yan bölgeleri (simitler) güçlendirir ve bel ölçünüzü küçültmenize yardımcı olur. Bu egzersizi yapmak için ayakta durun ve elinizde 4-6 kg'lık bir dambıl tutun. Karnınızı sabit ve gergin tutarken sağ kolunuzu ayak bileğinize doğru yavaşça indirin. Kalçalarınızı kesinlikle bükmeyin. Bu hareketi birkaç kez yaptıktan sonra yön değiştirin. Sırt ağrınız varsa iyi gelecektir.

Simit Bölgesi Nasıl İncelir?

İnce bele sahip olmak için egzersizler arasında en etkilisi bu egzersiz türü olabilir. Sırt üstü uzanın, bacaklarınızı bükün. Karın kaslarınızı sıkın, ellerinizi başınızın arka koyun ve çapraz olarak sağa doğru gelin. Olduğunuz pozisyona geri dönün, ama başınız tamamen yere değmemeli. Başlangıç için 10 tekrar yapabilirsiniz 2 set halinde. Diğer bir egzersiz ise hem dengenizi geliştirmenizi sağlayacak hem de göbek ve simit bölgeniz incelecek. Dik bir şekilde oturun, karnınız gergin olmalı. Bacaklarınızı düz bir şekilde kaldırın ve sırtınız düz olacak şekilde geriye doğru biraz eğilin. Kollarınızı ayak bileklerinize doğru uzatmaya çalışın. Ayak bileklerinize dokunmak istercesine uzanın.

Yan plank yapmak simit bölgenizi adeta ateş gibi yakacaktır. Bu egzersiz, simit bölgenize ek olarak kolları ve kalçaları da çalıştırılıyor. Yumuşak bir zeminde yan plank pozisyonu alın sol kolunuzun üzerinde durun, sağ kolunuz ise başınızda ya da leğen kemiğinizde olabilir. Hafifçe kendiniz kaldırın ve 20 saniye boyunca o şekilde kalın. Daha sonra diğer tarafınıza geçin. Dönüşümlü olarak 2 set tekrarı yapabilirsiniz. Bu egzersizden maksimum verim almak isterseniz eğer, sol tarafınızda dururken sağ ayağınızı karnınıza doğru çekip, sol ayağınızın olduğu konuma tekrar bırakmalısınız. Çek-bırak şeklinde yapabilirsiniz.

Diğer bir egzersiz ise, dik durun ve bacaklarınızı omuz genişliğinden biraz daha geniş olacak şekilde açın. Sol kolunuzu sağ ayağınızı birleştirin.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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