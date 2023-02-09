Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Karın Kası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

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En iyi vücut geliştirme yöntemini seçmek kişisel hedeflerinize bağlıdır. Vücut geliştirmeye başlanıldığında en sık sorulan soru şudur: Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Yaptığınız egzersiz türü ve doğru bir beslenmeyle 5-6 ay sonra karın kaslarına sahip olabilirsiniz. Tabi ki burada en önemli detay vücuttaki yağ oranınız

Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Karın Kası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kadın ve erkeklerde kas kuvveti farkı üzerine yapılan araştırmalar, kadınlarda kas liflerinin daha kısa olduğunu ve vücutlarındaki kas dokusunun dağılımının daha az yoğun olduğunu gösteriyor; Bu nedenle kadınların kas gücü erkeklere göre daha azdır.

Aerobik egzersizler kalp sağlığı ve metabolizma için gereklidir ve ayrıca kas gelişimini destekler. Bu egzersizler, özellikle ofis ortamında, bilgisayar başında çalışan bireyseniz, haftada 4-5 kez 30-45 dakika aerobik egzersiz yaparsanız kas gelişiminiz artacaktır. Karın kası için dikkat edilmesi gereken noktalar ise şunlardır: Egzersizleri, genellikle alkol, şeker ve beyaz un olmadan yapmanız gerekir çünkü bu karbonhidratlar kadınlarda doğrudan kalçalarda ve midede birikme eğilimindedir.

Karın Kası Egzersizleri

Karın egzersizleri, diyet yönetimi ile birleştirildiğinde daha etkilidir. Karın kaslarınızı ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın, eğer çok fazla yağınız varsa, karın kaslarınızı görmeyi beklemek zordur. Ancak yemek miktarını aşırı derecede azaltırsanız kas yapmanız zor olabilir, bu yüzden etkili bir diyetle egzersizleri birleştirmek bu işin altın anahtarıdır. İşte karın kası egzersizleri

Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi ve kalçalarınızı 90 derece bükün.

Ellerinizi kulaklarınıza koyun ve kürek kemiklerinizi başınızdan kaldırın.

Bu sırada, göbeğinize bakarak kalkın ve ardından orijinal duruşunuza geri dönün.

10 tekrardan oluşan 3 set yaparak başlayın.

Ters Crunch

Bu karın kaslarının alt kısmını ve pelvik tarafı çalıştıran bir olaydır.

Sırt üstü yatın ve bacaklarınızı kalça ve dizleriniz 90 derece olacak şekilde kaldırın ve ellerinizi vücudunuzun yanlarına koyun.

Kalçanızı kaldırın ve dizlerinizi göğsünüze yaklaştırın.

Yavaşça orijinal konumuna geri dönün.

10 tekrardan oluşan 3 set yaparak başlayın.

Rus Büküm

Bu egzersiz rektus abdominisini (karnın önü) ve oblikleri (karnın yan tarafı) çalıştırır.

Bacaklarınızı oturma pozisyonundan kaldırın. Bacaklarınızı biraz daha uzatın, böylece sadece kalçalarınız yere değsin.

Göğsünüzün önünde bir dambıl veya halter plakasını tutun ve midenizdeki kuvvetle üst vücudunuzu bükün.

Hareket sırasında alt bedeninizi mümkün olduğunca düz tutmaya çalışın.

Her iki tarafta 10 tekrardan oluşan 2 set yaparak başlayın.

Vücut Yağ Oranı Nasıl Düşürülür?

Daha az yiyerek başlangıçta kilo verebilir ve yağ oranı düşebilir ancak vücudunuz düşük kalorili diyete uyum sağlamak için metabolizmasını yavaşlatır ve uzun vadede verdiğiniz kiloları geri alabilirsiniz düşecektir. Pirinç ve ekmek gibi temel gıdalarda bol miktarda bulunan karbonhidratlar ve sıvı ve katı yağlarda bol miktarda bulunan lipitler, egzersiz için gerekli enerji kaynaklarıdır ve sağlıklı bir vücudu sürdürmek için gerekli besinlerdir. Ancak aşırı karbonhidrat ve lipid alımı kullanılmayan besinlerin vücutta yağ olarak birikmesine neden olarak vücut yağının artmasına neden olur. Peki, vücut yağ oranı nasıl düşürülür? Vücutta biriken vücut yağ oranı, uygun egzersiz ve diyetle birlikte enerjiye dönüştürülür ve yağ yakmaya başlarsınız.

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