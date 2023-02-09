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Powerlifting nedir ve nasıl yapılır? Powerlifting vücut geliştirir mi?

Uluslararası güç sporu olarak bilinen powerlifting, ağır atletizm veya ağırlık antrenmanında rekabetçi bir spordur ve squat, bench press ve deadlifts olmak üzere üç ana disiplinden oluşur. Buradaki amaç, mümkün olan en fazla ağırlığı taşımaktır.

Powerlifting Nedir ve Nasıl Yapılır? Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?
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Powerlifting, ne kadar ağırlığı kaldırabileceğinizin bir testidir. Bu sadece spor ortamında değil, günlük yaşamda da fiziksel gücünüzü artıracaktır. Peki, Powerlifting nedir ve nasıl yapılır? Powerlifting, en kısa tabirle maksimum gücü test eden bir spordur.

Powerlifting Nedir ve Nasıl Yapılır? Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?

Powerlifter(bu sporu yapan kişi) egzersiz sırasında maksimum ağırlığa ulaşmak için üç denemeye sahiptir ve vücut ağırlığı ve yaş kategorilerine göre sınıflandırılır. Kazanan, toplamda en yüksek kg kaldırma sayısına sahip olan kişi tarafından belirlenir. Sporcuların maksimum kapasitelerine ulaşmak için üç deneme hakkı vardır ve herkesin eşit şekilde eşleşmesi için katı teknik kurallara uymalıdır. Örneğin, herkesin belirli bir ölçüye kadar çömelmesi gerekir, aksi takdirde kaldırma geçerli sayılmaz. Peki, Powerlifting nasıl yapılır? İşte ayrıntılar

  • Çömelme: Bu egzersiz, trapezius ve arka deltoid arasında, oturur gibi bacakları bükerek, çömelmeye çalışarak, halteri tutarak gerçekleştirilir.
  • Bench press veya bench press: Bench press, spor salonundaki en yaygın egzersizdir. Sırtüstü pozisyonda yatarak yapılır. Halteri aldıktan sonra, kollar göğsün yörüngesinde gerilmiş olarak konumlandırılır. Halter göğse getirilir ve dokunduktan sonra kollar tekrar başlangıç ​​pozisyonuna getirilir.
  • Deadlift veya deadlift: İki türü vardır: normal ve sumo. İlki, bacaklar omuz genişliğinde açık olacak şekilde yapılır. Halter, sırtı uzatarak ve dizleri bükerek yerden tutulur. Hazır olduğunda, halter yerden "kaldırılır" ve dizler mükemmel bir şekilde kilitlendiğinde ve omuzlar halter çizgisinin gerisinde olduğunda kaldırma kapatılır. Sumo, daha büyük duruş ve bacakların içinde gerçekleştirilen halter tutuşu için normalden farklıdır.

Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?

Bireysel egzersizlerde iyi bir çalışma ve bunun yürütülmesi katı düzenlemelere tabidir. Disiplinli olmak, kendi başınayken bile motivasyonu düşürmemek, mümkün olan en yüksek ağırlığın üstesinden gelebilmek powerlifting’in konusudur. Powerlig vücut geliştirir mi? Size çok önemli bir güç kazanımı sağlamanın yanı sıra zihinsel olarak da sizi güçlendirir, yavaş yavaş ilerlemenize yardımcı olur, eklemlerinizi korur ve tüm vücudunuzu bütünsel bir şekilde çalıştırmanızı sağlar. Kaslarınızın hacmini artırmak ve aynı zamanda belirginleştirmek, yağ yakmanıza, kardiyovasküler kapasitenizi artırmanıza, kas dengesizliklerini düzeltmenize, kemik yoğunluğunuzu artırmanıza, güç kazanmanıza ve estetik olarak daha iyi görünmenize yardımcı olur.

Powerlifting Başlangıç Programı

Yerden ağırlık kaldırılan spor türlerinde yapılan Halter egzersizlerinin bir kısmı, yüksek oranda teknik ustalık veya deneyim gerektirecektir. Öncesinde iyice ısınmanız gerekir. Başlangıç seviyesindeki sporcular için Bench Press 5 X 5, Close-Grip Bench Press 5 X 5, Incline Dumbbell Presss 5 X 5 yeterli gelecektir.

Powerliftinge Nasıl Başlanır?

Daha önce hiç Powerlifting yapmamış yeni başlayanlar için bir Powerlifting rutini önemlidir. Maksimum dayanma gücünüzü optimize etmek ve yaralanmaları önlemek için tekniğin temellerini bilmek gerekir. Ayrıca haftada birkaç kez squat, bench press ve deadlift içeren powerliftinge sahip bir eğitim programı ile çalışmalısınız. Ana hedef tekniği öğrenmektir, bu nedenle üç aşama üzerinden yapılacak olan çalışma squat, bench press ve deadlift dikkatli öğrenilmelidir.

İlk iki ay boyunca, doğru teknikle ve ciddi hatalar olmadan beş tekrardan oluşan üç set yapmak yeterli gelecektir. Kademeli olarak ağırlıklar zaman içerisinde arttırılır. Sonraki iki ayda, dört tekrardan oluşan üç set yapmak ve kademeli olarak ağırlığı eşit oranlarda azaltmaya ya da arttırmaya odaklanmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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