Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Sporda Esneklik ve Mobilite Nedir? Sporda Esneklik Çalışmanın Faydaları Neler?
ABONE OL

Sporda esneklik ve mobilite nedir? Sporda esneklik çalışmanın faydaları neler?

Yürürken, günlük görevleri yerine getirirken veya egzersiz yaparken hareket etmekte zorluk çekiyorsanız bunun nedeni esneklik eksikliğidir. Peki, sporda esneklik ve mobilite nedir? Esneklik, eklemlerin ve çevresindeki kasların, bir eklemden diğerine farklılık gösteren, kendileri için belirlenmiş yönlerde hareket etme yeteneği olarak tanımlanır. Kalça ve omuzlar gibi bazı eklemler farklı yönlerde hareket ederek geniş bir hareket aralığı sağlarken, diz ve dirsek eklemleri gibi diğerleri yalnızca bir yönde harekete izin verir.

Sporda Esneklik ve Mobilite Nedir? Sporda Esneklik Çalışmanın Faydaları Neler?
HABERTURK.COM

Esneklik yaşla birlikte azaldığı için çocuklarda daha yüksektir ve yaş aldıkça esneme en düşük seviyeye gelir yetişkinlik ve gençlik boyunca kademeli olarak azalır. Kadınlar erkeklerden daha fazla esnekliğe sahip olduğundan, esneklik de cinsiyetten etkilenir. Bu nedenle, esneklik kişiden kişiye değişir ve vücudunuzun eklem ve kaslarının esnekliğini etkileyen faktörler ne olursa olsun, esneklik egzersizleri yapmaya başlayın ve düzenli ve sürekli uygulama ile gelişecek ve esneyeceksiniz.

Sporda esneklik çalışmanın faydaları neler?

Yaralanmalara karşı duvar oluşturursunuz, ağrılarınız azalır ve mental olarak da kuvvetli hissedersiniz. Esnek olmamanın verdiği olumsuz etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar: Eklem yaralanması, spor yapmamak, germe ve germe egzersizleri yapmamak.

Sporda Esneklik Nasıl Gelişir?

Esneklik egzersizleri vücudun kaslarını gerer ve uzatır ve eklemlerin hareket aralığını iyileştirir. Esneme veya esneme egzersizleri, yoga ve pilates gibi vücudun esnekliğini artıran pek çok egzersiz vardır. Bu egzersizler, kasları ve esnekliği güçlendiren hareketleri içerir.

  • Yaralanmaları azaltır

İyi esneklik, kasların, tendonların ve bağların yaralanma riskini azaltır; Bunun nedeni hareket aralığını artırmasıdır. Esneklik egzersizleri vücudu ve esnekliğini güçlendirir, bu da vücudun daha fazla fiziksel strese dayanmasını sağlar ve böylece fiziksel aktivite ve egzersiz yaparken yaralanma insidansını azaltır.

  • Ağrıyı azaltır

Bazı esneklik egzersizleri kasları uzatır, gevşetir ve kasılmalarını azaltır. Vücudun dengesinin iyileştirilmesi ve eklemlerin hareket açıklığının arttırılması ve böylece egzersiz yapma kolaylığının yanı sıra vücudun hareket kolaylığı ve günlük işlerin performansını arttırır ve kolay kolay yorulmazsınız. Vücut gücünü ve zindeliği artırın.

Esneklik Egzersizleri

Vücudunuz sürekli ağrıyorsa rahat hissetmeniz zor olduğundan, gevşemeyi teşvik etmenin yanı sıra kas gerginliğini ve ağrısını gidermek için esneklik de gereklidir. İşte, esneklik egzersizleri

Doğru nefes alma tüm egzersizlerin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda diyafram ve gövde kaslarını da güçlendirir.

  • Bir yandan diğer yana esneyerek nefes egzersizi

Derin nefes alın ve oturduğunuz yerde bağdaş kurun. Kollarınızı yukarı düz paralel bir şekilde kaldırın sağ tarafınıza uzanın. Nefes verin ve başlangıca dönün. Nefes alın ve sol kolunuzla tekrarlayın.

  • Ayak bileklerine dokunma egzersizi

Ayaklarınızı birbirine yaklaştırın, kalçalarınızda öne doğru eğilin ve elleriniz yerde veya yere doğru olacak şekilde başınızı dizlerinize getirin. Dizlerinizi kilitlemeden bacaklarınızı mümkün olduğunca uzatın. Gerekirse, ellerinizin yere değmesine izin vermek için dizlerinizi hafifçe bükün.

  • Oturarak gövde uzatma egzersizi

Bu hareket hem omurganız için güzel bir esneme sağlayacak hem de kalça kaslarınızı esnetecektir. Sağ bacağınız uzatılmış ve sol ayağınızı yerde olacak şekilde kendinize doğru çekin. Sağ elinizi sol uyluğunuza karşı kullanarak gövdenizi sola çevirin.

  • Göğüs germe egzersizi

Ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak ayakta durun. Ellerinizi ve kollarınızı arkanızda birleştirin. Kollarınızı kaldırmaya başlayın ve göğsünüzdeki gerginliği hissederek belinizde öne doğru eğin.

Esneklik Çalışmanın Faydaları

Özellikle kilo vermenin yanı sıra egzersiz yapmak, yaşlandıkça esnek kalmanın ideal bir yoludur. Esneklik egzersizleri kasları yumuşatmada etkilidir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Direnç bandı nedir ve ne işe yarar? Direnç bandı egzersizleri nasıl yapılır?
YAŞAM Direnç bandı nedir ve ne işe yarar?
En İyi Göbek Eritme Hareketleri: Göbek Yağı Eritme Diyeti Ve Egzersizleri
YAŞAM En iyi göbek eritme hareketleri
Evde Kısa Sürede Karın Kası Nasıl Yapılır? Evde Karın Kası Yapmak İçin Etkili Hareketler
YAŞAM Evde kısa sürede karın kası nasıl yapılır?
Hızlı ve Etkili Bel İnceltme Egzersizleri: Evde Kolayca Yapılabilecek Bel İnceltme Hareketleri
YAŞAM Hızlı ve etkili bel inceltme egzersizleri
Karın Kası Ne Kadar Sürede ve Kaç Ayda Çıkar? Karın Kası İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler
YAŞAM Karın kası ne kadar sürede ve kaç ayda çıkar?
Powerlifting Nedir ve Nasıl Yapılır? Powerlifting Vücut Geliştirir Mi?
YAŞAM Powerlifting nedir ve nasıl yapılır?
Enkaz altında buldukları kedi, moral kaynağı oldu
YAŞAM Moral kaynağı oldu! "Her ağladığımda onu görüyorum"
Malatyalı depremzede, av köpeği Alex ile kurtarma çalışmalarına katılıyor
YAŞAM Malatyalı depremzede Alex ile kurtarma çalışmalarında
Çalışmalarda yaralanan köpek 'Leader'a sağlıkçı şefkati
YAŞAM Çalışmalarda yaralanan 'Leader'a sağlıkçı şefkati
Deprem korkusu ile baş etmenin yolları! Deprem korkusu nasıl geçer ve belirtileri neler?
YAŞAM Deprem korkusu ile baş etmenin yolları!