Evde peynir nasıl yapılır? Doğal, kolay ve lezzetli ev yapımı peynir tarifi
Son yıllarda ev ortamında yapılan, doğal içerikli tarifler merak konusu olmaya başlamıştır. Bunlar arasında ev peyniri dikkat çeker. Evde peynir yapmak, hem doğal beslenmek isteyenler hem de katkı maddelerinden uzak durmayı tercih edenler için oldukça cazip bir seçenektir. Peki evde peynir nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir ve ev yapımı peynirin püf noktaları nelerdir? İşte konunun tüm detayları…
Peynir, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmasının yanı sıra Türk mutfağında birçok yemekte de kullanılan temel bir besindir. Son yıllarda hazır gıdalardaki katkı maddeleri nedeniyle evde doğal peynir yapımına olan ilgi giderek artmıştır. Ev yapımı peynir, içeriğini bilerek tüketme imkânı sunar. Aynı zamanda damak zevkine göre şekillendirebilmesi de avantaj sağlar. Doğru yöntemler ve kaliteli süt kullanıldığında ev ortamında peynir hazırlamak sanıldığından çok daha kolaydır.
EVDE PEYNİR NASIL YAPILIR?
Evde peynir nasıl yapılır? Bu tür bir tarifin yapımı temel anlamda sütün mayalanması ve süzülmesi aşamalarından oluşur. Söz konusu süreçte en önemli unsur taze ve güvenilir süttür. İşte aşamalar;
Bu temel yöntemle beyaz peynir, lor peyniri ya da daha yumuşak kıvamlı peynirler hazırlanabilir.
EVDE PEYNİR MALZEMELERİ
Ev yapımı peynir için gereken malzemeler oldukça az ve kolay bulunur. Temel malzemeler aşağıda verildiği gibidir;
Kullanılan mayalama yöntemi, peynirin türünü ve kıvamını doğrudan etkiler. Limon suyu veya sirke ile yapılan peynirler daha yumuşak olurken maya ile yapılan peynirler daha klasik bir dokuya sahiptir.
EVDE PEYNİR TARİFİ
Evde peynir tarifi internet üzerinde sıkça araştırılan bir konudur. Böyle bir tarifi hazırlamak üzere yukarıda verilen malzemeler kullanılabilir. Ardından şu adımlar izlenir;
Afiyet olsun!
EVDE DOĞAL PEYNİR YAPIMI KOLAY MI?
Ev ortamında yapılan doğal peynir esasında temel kurallar bilindiğinde oldukça kolaydır. En önemli nokta sütün kalitesi ve hijyene dikkat edilmesidir. Karmaşık ekipmanlara gerek kalmadan, mutfakta bulunan basit malzemelerle peynir yapılabilir.
İlk denemelerde kıvam veya tat tam istenildiği gibi olmayabilir. Ancak birkaç denemeden sonra evde peynir yapımı pratikleşir. Doğal peynir yapmak, özellikle katkısız ve sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal bir yöntemdir.
PEYNİR KALORİSİ
Peynirin kalori değeri türüne göre değişiklik gösterir. Ev yapımı beyaz peynirin 100 gramı ortalama 250 ya da 300 kalori civarındadır. Lor peyniri gibi daha hafif peynirler ise daha düşük kaloriye sahiptir. Evde yapılan peynirlerde yağ oranı kontrol edilebildiği için daha dengeli kalori değerleri elde edilebilir. Bu da diyet yapanlar için önemli bir avantaj sağlar.
EVDE PEYNİR YAPIMININ PÜF NOKTALARI NELER?
Ev ortamında kolay peynir yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. İşte değerli bazı püf noktaları;
Bu küçük detaylara dikkat edildiğinde ev yapımı peynir lezzetli ve daha sağlıklı olur.
EV YAPIMI PEYNİR NASIL SAKLANIR?
Ev yapımı peynirin saklama koşulları nasıl olmalı? Bu tarifle yapılan peynirin uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için doğru şekilde saklanması büyük önem taşır. Öncelikle peynir mutlaka buzdolabında muhafaza edilmelidir. Hava almayan cam veya kapaklı saklama kapları peynirin hem kurumasını hem de dış kokuları çekmesini önler. Eğer peynir tuzlu suyla yapılmışsa kendi salamura suyunda saklanması lezzetini daha uzun süre korumasına yardımcı olur.
Ev yapımı peynirler katkı maddesi içermediği için hazır peynirler kadar uzun ömürlü değildir. Bu nedenle genellikle 7 ya da 10 gün içinde tüketilmesi önerilir. Daha uzun süre saklamak isteyenler, peyniri küçük parçalara ayırarak dondurucuda muhafaza edebilir. Ancak dondurulan peynir çözüldüğünde kıvamında değişiklik olabilir. En ideal yöntem, buzdolabında ve uygun kapta saklamaktır.
HANGİ SÜTLE PEYNİR DAHA İYİ OLUR?
Peki hangi süt kullanıldığında peynir daha iyi, lezzetli ve tam kıvamında olur? Peynirin lezzeti ve kıvamı doğrudan kullanılan sütle ilişkilidir. Ev yapımı peynir için en ideal seçenek taze ve güvenilir çiğ süttür. Çiğ süt, protein ve yağ oranı yüksek olduğu için daha verimli ve lezzetli peynir elde edilmesini sağlar. Ancak çiğ süt kullanırken hijyen kurallarına dikkat edilmeli ve mutlaka kaynatılmalıdır.
Günlük pastörize süt de evde peynir yapımında tercih edilebilir. Bu tür sütlerle yapılan peynirler daha yumuşak yapıda olur. Uzun ömürlü UHT sütler ise genellikle peynir yapımı için önerilmez. Çünkü bu sütler yüksek ısı işleminden geçtiği için mayalanma süreci verimsiz olabilir.