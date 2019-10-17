Salep tarifi, nasıl yapılır?

Salep; Türkiye’nin bazı bölgelerinde yetişen (Isparta, Kastamonu) bir bitkidir, tohumlarından öğütülerek salep yapımında kullanılır. Kış aylarda hem besleyici özelliği ile hem de sıcak içi ısıtan yönüyle tercih edilen bir içecektir.
Salep tarifi malzemeleri:
- 1 litre süt
- 1 çay kaşığı toz salep
- 1 çay bardağı toz şeker
- Toz tarçın
Salep tarifi hazırlanması:
- Bir kapta salep ve toz şeker karıştırılır.
- Bir tencerede süt kaynatılır.
- İçerisine yavaş yavaş karışım ilave dilerek karıştırılır.
- Kaynadıktan sonra altı kısılarak 20 dakika karıştırmaya devam edilerek pişene kadar sürdürülür.
- Süre sonunda salep servise hazırdır.
- Bardaklara boşaltıp üzerine toz tarçın serperek ikram edilir.
- Afiyet olsun!
YORUMLAR