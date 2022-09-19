Dışardan pasta almak istemeyen ve evinde yapmak isteyenler için mükemmel ve birebir ölçülü bir krema tarifi ile geldik. Hazır kremalardan farksız, üstüne çok daha lezzetli olan yaş pasta kreması tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

YAŞ PASTA KREMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;