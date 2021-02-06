Evden çalışmak mı 3 saat trafik mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkEvden çalışmak mı 3 saat trafik mi? - Haberler
ABONE OL

Evden çalışmak mı 3 saat trafik mi?

Hayatlarımıza ciddi ölçüde sınırlamalar getiren koronavirüs pandemisi, iş hayatında da değişikliğe gidilmesine neden oldu. Çoğu sektör, çalışanlarının evlerinden online olarak çalışması kararını aldı. Uzman Psikolog Şeyma Kaplan, "Evdeyiz ama yorgunuz" diyor. Evden çalışmanın avantajları ve dezavantajları olabileceğine değinen Kaplan, evden çalışmaktansa günde 2-3 saat trafikte kalmayı yeğleyecek birçok danışanı olduğunu söylüyor ve evde çalışma durumunun, kişilerin seçme hakkı bağlamında gönüllülük esasına dayalı yapılması gerektiğini vurguluyor

Evden çalışmak mı 3 saat trafik mi? - Haberler

Geçtiğimiz yıl hayatımıza dahil olan pandemi süreci, bizleri birçok yönden etkilediği gibi iş hayatında da birtakım reformlara sebep oldu. Alışkın olduğumuz çalışma saatleri ve tarzları çoğu sektörde yerini esnek saatlere ve online çalışmaya bıraktı. Bu da evlerimizin dinlenme mekanı olmasının yanında iş yerimiz haline gelmesine ve akşam geç saatlere kadar telefon, tablet ya da bilgisayar başında olma durumuna neden oldu. Peki, bizler bu durumdan nasıl etkileniyoruz? Uzman Psikolog Şeyma Kaplan, "İnsan olmanın ve alışagelmiş olduğumuz düzenimizin bozulması yeni sisteme adapte olmakta güçlük ve buna bağlı olarak psikolojik sorunları da beraberinde getirdi" diyerek, pandeminin iş hayatımızla beraber bizleri de nasıl etkilediğini anlattı.

"EVDEYİZ AMA YORGUNUZ"

Uzman Psikolog Şeyma Kaplan, "Her ne kadar evde çalışmak, trafik sorunlarımızı azaltmış olsa da işten eve dönüp ertesi güne kadar nefes alma hali, yaşama ve dinlenme ihtiyacımızı azalttı. Yani evdeyiz ama yorgunuz. Her an masa başındayız ve bir eğitim ya da toplantı yapma kaygısı yaşama durumundayız. Tabii ki bunu organize etme sınırları belirleme konusunda bir pratik geliştirmek mümkün fakat çalıştığımız sektör ya da kurumların beklentileri de bu konuda belirleyici hale geldi. Aynı zamanda evde online eğitim alan çocukları olanlar için bu durum çekilmez hale gelmekte ve özellikle çalışan kadınlar bu konuda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtmektedir. Çalışan kadın olmanın zorluğu burada da gündemde. Kendi işini mi organize edecek yoksa çocuğu için uygun ortam mı sağlayacak yoksa akşam için yemek mi hazırlayacak?

Tamamen online çalışma şekline geçen şirketler ve çalışanları ile birlikte çalışma yapacak olsak; bunun bir çok avantajının yanında bu organizasyonun sorunları hakkında da bilgi alacağımızı düşünüyorum" dedi.

TEMİZ HAVA ALAMAMA, GÜNEŞTEN FAYDALANAMAMA GERGİNLİK VE MUTSUZLUK NEDENİ

"İnsan olmanın ve alışagelmiş olduğumuz düzenimizin bozulması yeni sisteme adapte olmakta güçlük ve buna bağlı olarak psikolojik sorunları da beraberinde getirdi" diyen Psikolog Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, yoğun çalışan ve evi küçük olan ailelerin aynı anda her odada online eğitim ve çalışmalarının devam etmesi, fiziksel aktivitelere zaman ayıramamak ve sokağa çıkma kısıtlamaları hayatı zorlaştırmaktadır. Gün içerisinde temiz hava alma ve güneşten faydalanma imkanları kısıtlandığı için gergin ve mutsuz bir profile dönüşmelerine de sebep olmaktadır."

EVDEN ÇALIŞMAK MI 2-3 SAAT TRAFİKTE KALMAK MI?

Tüm bunlar göz önüne alındığında online olarak evden çalışmaktansa günde 2-3 saat trafikte kalmayı yeğleyecek birçok danışanı olduğunu söyleyen Psikolog Kaplan, "İnsanlar ayrıca ev halkıyla 7/24 bir arada olma durumundan da sıkılmış halde. Vaka sayılarının azalmaması, kısıtlamaların devam etmesinin en büyük sebebi olsa da evde çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamaları kişilerin özgür iradeleriyle seçmiş olmadığı bir faktör olduğu sürece insan psikolojisi bunu yasaklı ve hapis olma durumu ve bir dayatma olarak algılayıp depresyon ve anksiyeteye davetiye çıkarmakta önemli bir etken olacaktır. Dolayısıyla Covid-19'a yakalanmamak adına psikolojik sağlığımız tehdit altında diyebilirim" diye konuştu.

"EVDE ÇALIŞMA DURUMU GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI YAPILMALI"

Bu sorunun önüne geçmek için evde çalışma durumunun, kişilerin seçme hakkı bağlamında gönüllülük esasına dayalı yapılması gerektiğini vurgulayan Psikolog Şeyma Kaplan, "Dışarı çıkma kısıtlamalarının kaldırılması taraftarıyım. Aynı zamanda kişilerin evde çalışma yaptıkları sürece kendilerine iyi gelecek aktiviteleri günlük planlarına dahil etmeleri ve sağlıklı beslenmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüm bunlara rağmen hala kötü hissetmeye devam ediyorlarsa psikolojik anlamda destek almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs SON DAKİKA Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yeni hasta sayısı... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 7 bin 901
SON DAKİKA Koronavirüs tablosu açıklanıyor 5 Şubat 2021 - Son Dakika corona virüs vaka, test, vefat sayısı
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
E-sigara Covid riskini 5 kat artırıyor! - Haberler
SAĞLIKMasum sanılıyor ama... Covid riskini 5 kat artırıyor! ...
DSÖ AÇIKLADI! Akciğer kanserini solladı! - Haberler
SAĞLIKAkciğer kanserini solladı!
Pandemi stresi karneyi vurdu - Haberler
SAĞLIKPandemi stresi karneyi vurdu
Agorafobi nedir? Agorafobi belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?
SAĞLIKAgorafobi nedir?
SON DAKİKA! Korona aşısı için onay başvurusu geri çekildi! - HABERLER
SAĞLIKOnay başvurusunu geri çektiler!
Hamileler ve emziren anneler için Covid-19 aşısı önerisi - Haberler
SAĞLIKHamileler ve emziren anneler için Covid-19 aşısı ...
Mutasyonlu virüs ölüm hızını artırabilir! - Haberler
SAĞLIKMutasyonlu virüs ölüm hızını artırabilir!
Öğretmenler ne zaman aşılanacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan açıklama! - Haberler
SAĞLIKÖğretmenler ne zaman aşılanacak?