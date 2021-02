Evden çalışmak mı 3 saat trafik mi?

Geçtiğimiz yıl hayatımıza dahil olan pandemi süreci, bizleri birçok yönden etkilediği gibi iş hayatında da birtakım reformlara sebep oldu. Alışkın olduğumuz çalışma saatleri ve tarzları çoğu sektörde yerini esnek saatlere ve online çalışmaya bıraktı. Bu da evlerimizin dinlenme mekanı olmasının yanında iş yerimiz haline gelmesine ve akşam geç saatlere kadar telefon, tablet ya da bilgisayar başında olma durumuna neden oldu. Peki, bizler bu durumdan nasıl etkileniyoruz? Uzman Psikolog Şeyma Kaplan, "İnsan olmanın ve alışagelmiş olduğumuz düzenimizin bozulması yeni sisteme adapte olmakta güçlük ve buna bağlı olarak psikolojik sorunları da beraberinde getirdi" diyerek, pandeminin iş hayatımızla beraber bizleri de nasıl etkilediğini anlattı.

"EVDEYİZ AMA YORGUNUZ"

Uzman Psikolog Şeyma Kaplan, "Her ne kadar evde çalışmak, trafik sorunlarımızı azaltmış olsa da işten eve dönüp ertesi güne kadar nefes alma hali, yaşama ve dinlenme ihtiyacımızı azalttı. Yani evdeyiz ama yorgunuz. Her an masa başındayız ve bir eğitim ya da toplantı yapma kaygısı yaşama durumundayız. Tabii ki bunu organize etme sınırları belirleme konusunda bir pratik geliştirmek mümkün fakat çalıştığımız sektör ya da kurumların beklentileri de bu konuda belirleyici hale geldi. Aynı zamanda evde online eğitim alan çocukları olanlar için bu durum çekilmez hale gelmekte ve özellikle çalışan kadınlar bu konuda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirtmektedir. Çalışan kadın olmanın zorluğu burada da gündemde. Kendi işini mi organize edecek yoksa çocuğu için uygun ortam mı sağlayacak yoksa akşam için yemek mi hazırlayacak?

Tamamen online çalışma şekline geçen şirketler ve çalışanları ile birlikte çalışma yapacak olsak; bunun bir çok avantajının yanında bu organizasyonun sorunları hakkında da bilgi alacağımızı düşünüyorum" dedi.

TEMİZ HAVA ALAMAMA, GÜNEŞTEN FAYDALANAMAMA GERGİNLİK VE MUTSUZLUK NEDENİ

"İnsan olmanın ve alışagelmiş olduğumuz düzenimizin bozulması yeni sisteme adapte olmakta güçlük ve buna bağlı olarak psikolojik sorunları da beraberinde getirdi" diyen Psikolog Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin, yoğun çalışan ve evi küçük olan ailelerin aynı anda her odada online eğitim ve çalışmalarının devam etmesi, fiziksel aktivitelere zaman ayıramamak ve sokağa çıkma kısıtlamaları hayatı zorlaştırmaktadır. Gün içerisinde temiz hava alma ve güneşten faydalanma imkanları kısıtlandığı için gergin ve mutsuz bir profile dönüşmelerine de sebep olmaktadır."

EVDEN ÇALIŞMAK MI 2-3 SAAT TRAFİKTE KALMAK MI?

Tüm bunlar göz önüne alındığında online olarak evden çalışmaktansa günde 2-3 saat trafikte kalmayı yeğleyecek birçok danışanı olduğunu söyleyen Psikolog Kaplan, "İnsanlar ayrıca ev halkıyla 7/24 bir arada olma durumundan da sıkılmış halde. Vaka sayılarının azalmaması, kısıtlamaların devam etmesinin en büyük sebebi olsa da evde çalışma ve sokağa çıkma kısıtlamaları kişilerin özgür iradeleriyle seçmiş olmadığı bir faktör olduğu sürece insan psikolojisi bunu yasaklı ve hapis olma durumu ve bir dayatma olarak algılayıp depresyon ve anksiyeteye davetiye çıkarmakta önemli bir etken olacaktır. Dolayısıyla Covid-19'a yakalanmamak adına psikolojik sağlığımız tehdit altında diyebilirim" diye konuştu.

"EVDE ÇALIŞMA DURUMU GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI YAPILMALI"

Bu sorunun önüne geçmek için evde çalışma durumunun, kişilerin seçme hakkı bağlamında gönüllülük esasına dayalı yapılması gerektiğini vurgulayan Psikolog Şeyma Kaplan, "Dışarı çıkma kısıtlamalarının kaldırılması taraftarıyım. Aynı zamanda kişilerin evde çalışma yaptıkları sürece kendilerine iyi gelecek aktiviteleri günlük planlarına dahil etmeleri ve sağlıklı beslenmeleri büyük önem arz etmektedir. Tüm bunlara rağmen hala kötü hissetmeye devam ediyorlarsa psikolojik anlamda destek almalarını tavsiye ediyorum" dedi.